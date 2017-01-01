1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle İstanbul'da Taksim Meydanı'na çıkan yollar ve metro istasyonları güvenlik nedeniyle kapatıldı. Peki İstanbul'da yollar ne zaman, saat kaçta açılacak?

İSTANBUL'DA YOLLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Sabahın erken saatlerinden itibaren kapatılan yollar henüz açılmış değil. İstanbul'da Taksim Meydanı'na 1 Mayıs kutlamaları için izin çıkmadı ve Taksim Meydanı güvenlik sebebiyle trafiğe kapatıldı.

Birçok vatandaş şimdi ise kapalı yolların ne zaman açılacağını merak ediyor. Konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Vatandaşlar merakla kapalı yolların ne zaman açılacağını bekliyor.

Valiliğin açıklamasına göre, Hacıosman metrosu güzergahındaki Taksim, Osmanbey ve Şişhane duraklarının açılma tarihi saat 17.00 idi. Bu durakların açılmaya başlandığı ve araç trafiğinin de yavaş yavaş akmaya başladığı bildirildi.

İşte İstanbul'da kapalı olan yollar;

Bakırköy'de kapatılan yollar

İncirli Caddesi, Olgunlar Sokak, İsmail Erez Bulvarı, Ekrem Kurt Bulvarı, Fikret Yüzaltı Caddesi, Bahçesaray Sokak, Sayfiye Sokak, Pembeay Sokak, Pelinli Sokak, Akıl Hastanesi Caddesi.

Alternatif güzergâhlar: D-100 Kuzey-Güney, Sahil Kennedy Caddesi, Yüce Tarla Caddesi, İskele Caddesi, Prof. Turan Güneş Caddesi, Karabal Caddesi, Dr. Tevfik Sağlam Caddesi

Beyoğlu'nda kapatılan yollar

Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Feriköy ile Dolmabahçe arası tüneli (gidiş-geliş).

Alternatif güzergâhlar: Unkapanı Köprüsü'nden ve Perşembe Pazarı'ndan gelen akım, Kasımpaşa ve Karaköy istikametine, Kasımpaşa'dan gelen akım, Tuz Ambarı ışıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine, Dolapdere'den gelen akım, Divan Kavşağı'ndan ve Tünel üzerinden Şişli istikametine veya Stat üzerinden Beşiktaş istikametine, Dolmabahçe Gazhane Caddesi'nden gelen akım, Gümüşsuyu'na verilmeden Beşiktaş veya Karaköy istikametine yönlendirilecek.