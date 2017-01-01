Van'da 4,5 ve 4,1 büyüklüğünde deprem

Van'ın Gevaş ilçesinde 4,5 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 19.30'da merkez üssü Gevaş ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 13,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre ise, saat 21.09 dolaylarında Gevaş merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Sabah saatlerinde ise Van merkeze bağlı Akçaören Köyü'nde, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşmişti