Tahliye edilen katil zanlısı: Öldüren silah kargoyla geldi

İzmir’de 6 yaşındaki Umut Ceylan, parkta oynadığı sırada, rastgele açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden kurşun nedeniyle ölmüştü. 2012’de Umut’u öldüren kurşunun balistik incelemesinde “adam yaralama” suçundan polise teslim olan 34 yaşındaki Can Kayı’ya ait olduğu belirlendi.

Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre Kayı, 2.5 yıl cezaevinde yattı. “Uyuşturucu kullanma, yaralama, hırsızlık” suçlarından kaydı olan Kayı, Umut’un ölümüyle ilgili suçlamaları reddetti. Kayı silahı Umut’un ölümünden 1 ay sonra sipariş ettiğini ve kargoyla geldiğini, cinayet saatinde de olay yerinde olmadığını anlattı. Mahkeme heyeti, sanık Kayı’yı oyçokluğuyla ömür boyu hapse mahkûm etti. Ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararı bozup Kayı’yı “delil yetersizliği”nden tahliye etti. Dava, yerel mahkeme yeniden görülecek.

‘SOĞUKKUYU’DAN KARABAĞLAR’A 4 DAKİKADA GİDEMEM’

Habertürk’e konuşan Can Kayı, hasımlarından korunmak için Rize’den telefonla silah siparişi verdiğini belirterek, kendisi şu sözlerle savundu:

“Silah bana cinayetten 1 ay sonra kargoyla geldi. Silahın temiz ve hiç kullanılmamış olduğunu söylediler. Silahı aldıktan 18 gün sonra hasımlarımı vurdum. Ben ‘Onlar cinayet işledi’ demiyorum. ‘Umut’u öldüren silahı onlar sattı’ diyorum. Silahı satanlar araştırılırsa, katiller de bulunur. Umut cinayetinden 4 dakika önce cep telefonum Karşıyaka Soğukkuyu Mahallesi’nden sinyal veriyor. Soğukkuyu’dan 30 km mesafedeki Karabağlar’a 4 dakikada nasıl gideyim?.”

‘SİLAH DEĞİL, BAL GÖNDERDİM’

Umut’u öldüren silahı kargo ile gönderdiği iddia edilen ve Kayı’yla 24 kez telefonla görüşen Bülent Beşikçi ise mahkemede, “Genelde bal konusunda görüşürdük” dedi. Umut Ceylan’ın ailesinin avukatı Özge Eşsizhan: “Dava henüz bitmedi, takipçisiyiz. Onun yapmadığı çıkarsa, yapan kişinin bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.