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Dayakçı kızlar: Adam mı öldürdük?

Trabzon'da evlerine çağırdıkları 3 kızdan ikisini dövdükten sonra görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 3 kız 46 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

02 Mayıs 2017 Salı, 04:04:56 Güncelleme: 04:14:52

Trab on ’un Konaklar Mahallesi’nde 13 Şubat 2017’de evlerine çağırdıkları 3 kızdan ikisini dövdükten sonra görüntüleri sosyal medya üzerinden tüm Türkiye’ye duyuran 3 üniversiteli kız hakkında iddianame hazırlandı.

Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre dayakçı kızlar, 46 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. Suçun ağırlığı ve şüphelilerin kaçma ihtimaline karşı tutuklanmaları talep edilen kızlardan İzmit’te bulunan Hukuk Fakültesi öğrencisi Nurçin Ç., “Cezayı öğrenince şaşırdım. Tecavüzcüler ve adam öldürenler sokakta gezerken evimize gelerek, bize saldıranları alt ettiğimiz için 46 yıl hapis isteniyor. Bunu kimse kabul edemez. Kamuoyu baskısı yüzünden böyle bir iddianame hazırlandı” dedi.

İddianamenin ayrıntılarını avukatından öğrenen Hasibe H. “Adam öldürme yok, işkence yok. Kendimizi savunduk. Video kaydı abartıydı. Evimizi basanlara, savcı niye bu kadar az ceza istedi. Üçüncü kez yakalama talebi ilginç geldi. Tehdit ederek evime geldiler. Ev baskını yaptılar. Bunlara istenilecek ceza 3 yıl mıdır? Evin içinde bize saldırdılar. Yalan ifade verdiler. Tehdit ediyor, ev basıyor. 4 yıl ona istiyorsun bize 46 yıl istiyorsun. Yaptığımız doğru değil ama ağır bir ceza talep ediliyor” dedi. Gözler iddianamenin gönderildiği Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesi’ne çevrildi.

 

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