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Evin balkonunda sıkışan çakalı 4 gün boyunca besledi

Bursa'da bir evin balkonunda mahsur kalan çakalı ev sahibi Cansu Aksoy, ölmemesi için 4 gün boyunca besledi. Aksoy'un çeşitli yerlere yaptığı başvuru sonucunda çakal, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri tarafından bir saat süren operasyonla kurtarılarak doğaya bırakıldı

02 Mayıs 2017 Salı, 11:14:48 Güncelleme: 11:34:55 DHA

Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Uludağ'ın eteklerinde bulunan İvazpaşa mahallesinde Cansu Aksoy'a ait evin balkonuna giren çakal, eşyalar arasında sıkışınca mahsur kaldı.

Balkondan gelen sesler üzerine dışarıya çıkan Cansu Aksoy, çakalla karşılaşınca şaşkınlık yaşadı. Çakaldan korkan Cansu Aksoy, iddiaya göre durumu önce itfaiye ekiplerine ardından sırasıyla belediye ve orman ekiplerine haber verdi. İhbar etmesine rağmen gelen olmayınca 155 polis hattını arayarak yardım isteyen Aksoy, polis ekiplerinin yönlendirmesi üzerine Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekibini arayarak yardım istedi.

4 GÜN BOYUNCA BESLEDİ

Bu süre içerisinde çakalın balkonu terk etmemesi üzerine Aksoy, ölmemesi için camdan attığı yiyeceklerle 4 gün boyunca hayvanı besledi.

KURTARILAN HAYVAN DOĞAYA BIRAKILDI

Olay yerine gelen biri veteriner 7 kişilik NAK ekibi, Orman Bölge Müdürlüğü'nden temin ettikleri demir kafes ile birlikte eve girdi. Çakal, ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Veteriner tarafından kontroldan geçirilen çakal, daha sonra Uludağ Yolu Yiğitali mahallesinde ormanlık alanda yeniden doğaya bırakıldı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 7 dakika önce
    Güzel yürekli insan çok teşekkür ederiz emeği geçenlere
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