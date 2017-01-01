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Saffet Sancaklı
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Saffet Sancaklı'dan Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı seyahatlerine milletvekillerinin eşlik ettiğini kaydeden Saffet Sancaklı, "Programlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettik ve ülkemize geri döndük" dedi

02 Mayıs 2017 Salı, 12:16:44 Güncelleme: 13:02:21 AA

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan ve Bakanların sürekli yurt dışı seyahatleri oluyor, MHP'den de bu seyahatler için milletvekili talebinde bulunuldu. Programlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettik ve ülkemize döndük" dedi.

Sancaklı, partisinin Grup Toplantısı'nın ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hindistan ziyareti sırasında heyette yer almasına ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan ve Bakanların sürekli yurt dışı seyahatlerinin olduğunu, MHP'den de bu seyahatler için milletvekili talebinde bulunulduğunu ifade eden Sancaklı, en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hindistan ziyaretine eşlik etmek amacıyla partiden kendisinin görevlendirildiğini belirtti.

Türkiye-Hindistan arasındaki devletler arası görüşmelere ve iş dünyası arasındaki forumlara katıldıklarını dile getiren Sancaklı, "Programlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettik ve ülkemize geri döndük. Cumhurbaşkanı ile uçakta ve orada beraberdik, kendisiyle zaten çok eskiden tanışıyoruz. Kendisiyle genelde Türkiye'nin meselelerini konuştuk. Güzel sohbetler ettik." diye konuştu.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 36 saniye önce
    iyi de saffet iki lafı bir araya getiremeyen bir adam ne konuşmuş olabilir ki?
  • Misafir 41 dakika önce
    Yalandan çalışıyomuş gibi yapıyolar
  • Misafir 45 dakika önce
    Sıkıntı yok saffet rahat ol genel başkanın senden önce son seyahatini gerçekleştirdi
  • Misafir 49 dakika önce
    bahçeli yıllardır yapamdığı muhalefeti en iyi şekilde şimdi yapıyor aslında. anayasada akp tek başına at koştursa daha mı iyi olacaktı? her maddeye kendisi karar vermiş, milleyetçi kırmızı çizgileri görmezden gelmiş olmayacak mıydo? ihtiyacı olan 5-10 millet vekili oyunu almayacak mıydı sanki? bu seyehatte de aynı şekilde sancaklı belki söyleyeci tek kelimeyle konuya ayrı bir virgül koyarak bir sıkıntıyı dile getirse yeterli
  • Misafir 54 dakika önce
    belki ömründe o uçaklara hiç binmeyecek saraylarda ağırlanmayacaktın ama kalbimizde yer edecektin sancaklı yazık ettin
  • Misafir 55 dakika önce
    Bu ülke için ne kadar çalıştığını biz biliyoruz usta .. Allah başımızdan eksik etmesin
  • Misafir 59 dakika önce
    MHP diye bir parti vardı eskiden, hatırlayan var mı?
  • Misafir 1 saat önce
    helal olsun sana
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