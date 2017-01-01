Saffet Sancaklı'dan Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin açıklama

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan ve Bakanların sürekli yurt dışı seyahatleri oluyor, MHP'den de bu seyahatler için milletvekili talebinde bulunuldu. Programlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettik ve ülkemize döndük" dedi.
Sancaklı, partisinin Grup Toplantısı'nın ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hindistan ziyareti sırasında heyette yer almasına ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan ve Bakanların sürekli yurt dışı seyahatlerinin olduğunu, MHP'den de bu seyahatler için milletvekili talebinde bulunulduğunu ifade eden Sancaklı, en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hindistan ziyaretine eşlik etmek amacıyla partiden kendisinin görevlendirildiğini belirtti.
Türkiye-Hindistan arasındaki devletler arası görüşmelere ve iş dünyası arasındaki forumlara katıldıklarını dile getiren Sancaklı, "Programlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettik ve ülkemize geri döndük. Cumhurbaşkanı ile uçakta ve orada beraberdik, kendisiyle zaten çok eskiden tanışıyoruz. Kendisiyle genelde Türkiye'nin meselelerini konuştuk. Güzel sohbetler ettik." diye konuştu.
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Misafir 36 saniye önceiyi de saffet iki lafı bir araya getiremeyen bir adam ne konuşmuş olabilir ki?00
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Misafir 41 dakika önceYalandan çalışıyomuş gibi yapıyolar00
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Misafir 45 dakika önceSıkıntı yok saffet rahat ol genel başkanın senden önce son seyahatini gerçekleştirdi00
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Misafir 49 dakika öncebahçeli yıllardır yapamdığı muhalefeti en iyi şekilde şimdi yapıyor aslında. anayasada akp tek başına at koştursa daha mı iyi olacaktı? her maddeye kendisi karar vermiş, milleyetçi kırmızı çizgileri görmezden gelmiş olmayacak mıydo? ihtiyacı olan 5-10 millet vekili oyunu almayacak mıydı sanki? bu seyehatte de aynı şekilde sancaklı belki söyleyeci tek kelimeyle konuya ayrı bir virgül koyarak bir sıkıntıyı dile getirse yeterli00
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Misafir 54 dakika öncebelki ömründe o uçaklara hiç binmeyecek saraylarda ağırlanmayacaktın ama kalbimizde yer edecektin sancaklı yazık ettin00
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Misafir 55 dakika önceBu ülke için ne kadar çalıştığını biz biliyoruz usta .. Allah başımızdan eksik etmesin00
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Misafir 59 dakika önceMHP diye bir parti vardı eskiden, hatırlayan var mı?00
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Misafir 1 saat öncehelal olsun sana00