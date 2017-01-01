HDP, referandum için AYM'ye başvurdu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 16 Nisan'da yapılan halk oylamasında anayasa ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

HDP'yi temsilen Eş Genel Başkan Yardımcısı Fatma Kurtulan'ın yaptığı başvuruda şöyle denildi:

"Başvurumuzun İç Tüzük'ün 68. maddesi uyarınca öncelikli olarak incelenmesine, başvurucunun serbest seçim hakkı ile seçimlerde uygulanacak ilkeler ve esasları düzenleyen Anayasa'nın 67. maddesinin ihlali nedeniyle hak kaybına uğradığına, başvurucunun ifade özgürlüğü kapsamında korunması zorunlu olan ifade ve eylemleri nedeniyle yönetici, milletvekili ve üyelerinin tutuklanması, sistematik gözaltı tehdidiyle karşı karşıya kalmaları ve sürekli engellenmeleri nedeniyle, düşünceyi aktarma ve yayma hürriyetinin, örgütlenme özgürlüğü ile beraber toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edildiğine, bu ihlallerin tespitiyle yargılama gideri ve avukatlık ücretinin tarafımıza ödenmesine, karar verilmesini saygıyla talep ediyoruz"