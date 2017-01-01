02 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
HDP
GÜNDEM

HDP, referandum için AYM'ye başvurdu

HDP, 16 Nisan referandumunda anayasa ihlali iddialarının tespiti için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

02 Mayıs 2017 Salı, 17:13:17 Güncelleme: 17:32:49 DHA

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 16 Nisan'da yapılan halk oylamasında anayasa ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

HDP'yi temsilen Eş Genel Başkan Yardımcısı Fatma Kurtulan'ın yaptığı başvuruda şöyle denildi:

"Başvurumuzun İç Tüzük'ün 68. maddesi uyarınca öncelikli olarak incelenmesine, başvurucunun serbest seçim hakkı ile seçimlerde uygulanacak ilkeler ve esasları düzenleyen Anayasa'nın 67. maddesinin ihlali nedeniyle hak kaybına uğradığına, başvurucunun ifade özgürlüğü kapsamında korunması zorunlu olan ifade ve eylemleri nedeniyle yönetici, milletvekili ve üyelerinin tutuklanması, sistematik gözaltı tehdidiyle karşı karşıya kalmaları ve sürekli engellenmeleri nedeniyle, düşünceyi aktarma ve yayma hürriyetinin, örgütlenme özgürlüğü ile beraber toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edildiğine, bu ihlallerin tespitiyle yargılama gideri ve avukatlık ücretinin tarafımıza ödenmesine, karar verilmesini saygıyla talep ediyoruz" 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Tuzla'da piknikte dehşet
GÜNDEM

Piknikte dehşet anları!
CHP'li Tekin Bingöl'den 'kongre tarihi' açıklaması
GÜNDEM

CHP'li Tekin Bingöl'den 'kongre tarihi' açıklaması
Tokat'ta iş makinesine kolunu kaptıran işçinin sol kolu omzundan koptu
GÜNDEM

Kopan koluyla böyle götürüldü!
Osman Baydemir: Ne zaman partiden ayrıldın ki
GÜNDEM

Osman Baydemir: Ne zaman partiden ayrıldın ki
Şanlıurfa'da çıplak genç şaşkınlığı
GÜNDEM

Görenleri şaşkına çevirdi! İhbar yağdı
Bursluluk sınavı ne zaman? 2017 PYBS
GÜNDEM

Bursluluk sınavı ne zaman?

CHP'li Tekin Bingöl'den 'kongre tarihi' açıklaması
GÜNDEM

CHP'Lİ TEKİN BİNGÖL'DEN 'KONGRE TARİHİ' AÇIKLAMASI
Bursluluk sınavı ne zaman? 2017 PYBS
GÜNDEM

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Osman Baydemir: Ne zaman partiden ayrıldın ki
GÜNDEM

OSMAN BAYDEMİR: NE ZAMAN PARTİDEN AYRILDIN Kİ
Tokat'ta iş makinesine kolunu kaptıran işçinin sol kolu omzundan koptu
GÜNDEM

KOPAN KOLUYLA BÖYLE GÖTÜRÜLDÜ!
Tuzla'da piknikte dehşet
GÜNDEM

PİKNİKTE DEHŞET ANLARI!
İsmailağa cemaatinden Mekke'deki kavgayla ilgili açıklama
GÜNDEM

MEKKE'DEKİ KAVGAYLA İLGİLİ SON AÇIKLAMA