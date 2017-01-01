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6 aylık hamile kadının çantasından 2,5 kilo uyuşturucu çıktı!

Diyarbakır'dan Adana'ya giden aracı arayan polis ekipleri, çanta içindeki eşyalar arasına gizlenmiş uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Çantanın sahibi 6 aylık hamile olan 18 yaşındaki kadın, "Kocama ait olabilir" dedi

02 Mayıs 2017 Salı, 20:30:55 Güncelleme: 21:07:14 DHA

Adana'da eşi ile birlikte uyuşturucu kuryeliği yapan 6 aylık hamile 18 yaşındaki Hivdar G., narkotimler tarafından 2.5 kilo esrar ile birlikte yakalandı.

Uyuşturucudan haberi olmadığını söyleyen Hivdar G. "Çanta benim, ama içindekilerden haberim yok, kocama ait olabilir" diye ifade verdi.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotim ekipleri, Diyarbakır'dan Adana'ya gelen otomobili şüphelenerek durdurdu.

Otomobilin sürücüsü 20 yaşındaki Sezer G. ile 6 aylık hamile olan eşi Hivdar G.'yi araçtan indiren ekipler, arama yaptı. Polisin aramaları sonucunda Hivdar G.'nin çantasındaki kıyafetlerin arasında 2.5 kilo preslenmiş esrar paketleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan Hivdar G., "Çanta benim, ancak içinden çıkanlardan haberim yok. Kocama ait olabilir" diye ifade verdi.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan Sezer ile Hivdar G. sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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