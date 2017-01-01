İsmail Kandemir Yaluk'un Adana'da öldürülmesine ilişkin dava sürüyor

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Muhammet Emin Kahraman da hatasının S.Y’yi tanımak olduğunu belirterek suçsuz olduğunu savundu. Baba Hüseyin Kahraman da olayla hiçbir ilgisinin olmadığını ileri sürerek "S.Y'yi tanımıyorum. Bu kız benim gelinim değil, torunumun annesi değil ki onun namusunu temizlemek bana düşmüş olsun. Bir de ben karımı tanıyorum. Karım Suriye’deki savaşı bile benim çıkarttığımı söyleyecek birisidir. " ifadesini kullandı.