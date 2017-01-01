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İsmail Kandemir Yaluk'un Adana'da öldürülmesine ilişkin dava sürüyor

02 Mayıs 2017 Salı, 20:50:01

  • 1 İsmail Kandemir Yaluk'un Adana'da öldürülmesine ilişkin dava sürüyor
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    Adana'da, üniversite öğrencisi 23 yaşındaki İsmail Kandemir Yaluk'un silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan anne, baba ve oğlu ile tetikçi olduğu iddia edilen sanık ve olaya yardımcı olduğu iddia edilen 4 yakınlarının yargılandığı davanın duruşması görüldü.

  • 2 İsmail Kandemir Yaluk'un Adana'da öldürülmesine ilişkin dava sürüyor
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    Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Muhammet Emin Kahraman, babası Hüseyin Kahraman ve tetikçi olduğu iddia edilen Harun Erdem ile avukatları geldi.

  • 3 İsmail Kandemir Yaluk'un Adana'da öldürülmesine ilişkin dava sürüyor
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    Anne Gülesin Kahraman, tutuklu bulunduğu Tarsus Kadın Cezaevi’nden, tutuksuz sanıklar Ramise Ç. ve Rezzan S. ise Bor Asliye Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya katıldı. Gökhan Ç. ve Burhan S. ise duruşmaya katılmadı.

  • 4 İsmail Kandemir Yaluk'un Adana'da öldürülmesine ilişkin dava sürüyor
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    Öldürülen gencin akrabaları ve arkadaşları ise gencin fotoğrafının yer aldığı, üzerinde "Daima Bizimlesin Kandemir" yazılı tişört giyerek adliyeye geldi.

  • 5 İsmail Kandemir Yaluk'un Adana'da öldürülmesine ilişkin dava sürüyor
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    Duruşmada, cinayete neden olduğu iddia edilen S.Y. tanık olarak dinlendi. Öldürülen İsmail Kandemir Yaluk ile sevgili olduklarını ancak ayrıldıklarını belirten S.Y, daha sonra ise sanık Muhammet Emin ile arkadaş olduklarını söyledi.

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