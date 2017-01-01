Görese Dağı'nda teröristlerle çatışma çıktı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi ve Elazığ'ın Arıcak ilçesi arasında bulunan Görese Dağı'nda, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından bölücü terör örgütüne yönelik operasyon hava destekli düzenlendi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Uc'un haberine göre, operasyonda güvenlik güçleri ile terör örgütü üyeleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada çok sayıda bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Çatışmada 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralı asker, helikopter ile Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Uzman çavuşun buradan da GATA'ya sevk edileceği öğrenildi.

Bölgedeki diğer PKK'lıları etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyonların devam ettiği öğrenildi.