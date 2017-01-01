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Adana
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Adana'da emlakçı kadın, sosyetenin uyuşturucu kuryesi çıktı

Kadının ajandasında, kiraladığı, sattığı evlerin yanı sıra kime kaç gram kokain verdiği, kimden ne kadar alacağı olduğuna ilişkin kayıtlar bulundu

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:44:07 Güncelleme: 09:46:39

Adana'da emlakçılık yapan genç bir kadının lüks otomobilinde, piyasa değeri 110 bin lirayı bulan 300 gram kokain ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 1 Mayıs günü Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri Kıyıboyu Caddesi'nde ilerleyen otomobildeki kadından şüphelendi. Otomobili durdurup kimlik sorgusu yapan ekipler, araçta da detaylı arama yaptı. Yapılan aramada bir ajanda ve 300 gram kokain ele geçirildi. Bunun üzerine Meryem Ç. (24) isimli kadın gözaltına alındı.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Emlakçılık yaptığı tespit edilen kadının ele geçirilen ajandasında, sattığı, kiraladığı evler ile kokain servisi yaptığı kişilerin ismi ve alacağı para miktarlarına ilişkin kayıtlar tespit edildi. Meryem Ç., getirildiği emniyet müdürlüğünde susma hakkını kullandı. Savcılığa ifade veren genç kadın, 2 yıl önce eşinden ayrıldığını, 2 çocuğu olduğunu söyleyerek eski kocasının kendisine kumpas kurduğunu, kokain ile alakasının olmadığını öne sürdü. Meryem Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Sanık kadın, cezaevine gönderilirken kendisini çeken basın mensuplarına tepki gösterip saldırdı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 37 dakika önce
    yine Adana yine ilginç suçlar
  • Misafir 46 dakika önce
    yine mi ADANA en meşhur ilimiz her olay orda
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