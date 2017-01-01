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Hakkari
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Eski milletvekili Esat Canan gözaltına alındı

Eski milletvekili Esat Canan'ın evinde sabah saatlerinde polis arama yaptı. Canan'ın Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:48:48 Güncelleme: 10:33:52 DHA

Hakkari'de CHP ve son olarak geçen dönem HDP'den milletvekilliği yapan Esat Canan'ın evinde sabah saatlerinde polis arama yaptı. Canan'ın Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Esat Canan'ın ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Karlı Köyü'ndeki evine gelerek arama yaptı. Evdeki bazı evrak ve dokümana el konulurken, Canan'ın Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

CHP'DE 2, HDP'DE 1 DÖNEM VEKİLLİK YAPTI

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Esat Canan 19 ve 22'nci dönemlerde CHP, 24'üncü dönem ise HDP'den milletvekilliği yaptı.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 2 dakika önce
    CHP'den ve HDP'den millet vekili olmuş. Demekki savunduğu şeylerde HDP'nin ve CHP'nin yolları uyuşuyor ki adam parti ayırt etmemiş.
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