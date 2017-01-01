Hakkari'de CHP ve son olarak geçen dönem HDP'den milletvekilliği yapan Esat Canan'ın evinde sabah saatlerinde polis arama yaptı. Canan'ın Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Esat Canan'ın ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Karlı Köyü'ndeki evine gelerek arama yaptı. Evdeki bazı evrak ve dokümana el konulurken, Canan'ın Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

CHP'DE 2, HDP'DE 1 DÖNEM VEKİLLİK YAPTI

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Esat Canan 19 ve 22'nci dönemlerde CHP, 24'üncü dönem ise HDP'den milletvekilliği yaptı.