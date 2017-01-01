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FETÖ'den aranan polis müdürü 'dur' ihtarına uymayınca vurularak yakalandı

Çankaya'da sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:58:39 Güncelleme: 10:43:45 İHA

Ankara'da FETÖ şüphelisi olduğu iddia edilen bir kişi kaçarken vurularak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Çankaya Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi. Kanun Hükmünde Kararname ile görevden ihraç edilen 2. Sınıf Emniyet Müdürü Arif Aygün, Turan Güneş Bulvarı'ndaki noterde işlem yaptırdığı sırada, noter görevlisi, Aygün'ün aranması olduğunu fark etti. Bunun üzerine görevli, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan Aygün, yaklaşık 10 el ateş açılarak bacağından vuruldu.

Olay mahalline gelen 112 sağlık ekipleri, bacağından vurulan Aygün'e ilk müdahaleyi yaptı. FETÖ üyesi olduğu değerlendirilen Aygün, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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YORUMLAR 12
  • Misafir 1 dakika önce
    Günahına girmemek gerekiyor. Her şeyi Yüce Allah bilir. Ahirette mazlumu suçlusu çıkar ortaya.
  • Misafir 3 dakika önce
    hayatımızı karartıcaklardı satılık beyinler
  • Misafir 3 dakika önce
    Polis değil bu kaçan kişi terörist vatan hainleri
  • Misafir 3 dakika önce
    Fotuculeri polisten ayrı tutun. Polis asker devletinin hizmetinde bu hainler ise abd nin hizmetinde
  • Misafir 4 dakika önce
    Ne kolay konuşuyor bazı bilmezler dur ihtarıymiş karşılık veriyomuş Tayyipin polisleri digeride Fetonun polisleri
  • Misafir 6 dakika önce
    gerçekten Fetö örgütü bu ülkeye çok zarar vermiştir. Sayın cumhurbaşkanımın darbe öncesi ''üstü ticarethane altı ibadethane'' tespibi çok doğrudur. mlsf bizde manevi duygularımızla zamanında bu insanlara itibar etmiş 2003 yılında ise gerçek yüzlerini görüp. o zaman üniversitede evlerinden ayrılmıştım. zamanında çok anlattık hatta ailem üni okudu fikirleri bozuldu denildi. Rabbim başımızda dik duran syn cumhurbaşkanımızı eksik etmesin gerçekten tek başına savaştı onlarla.
  • Misafir 9 dakika önce
    bu nası polis, polisin dur ihtarına kaçarak karşılık veriyo
  • Misafir 10 dakika önce
    Allahım bu seviyeye gelmiş insanların haybeye mahvolmalarına acıyorum...
  • Misafir 17 dakika önce
    Ne mutlu Türk olana ne mutlu Fetö ile savaşana.
  • Misafir 17 dakika önce
    Müdür olmuşsun daha ne istiyorsun. Vatan haini rezil...
  • Misafir 18 dakika önce
    beter olsun
  • Misafir 20 dakika önce
    idamı hemen orada uyguluyacaktınız onlar bize sorgu ve sual yapmadan sehit ettiler
  • Misafir 22 dakika önce
    vay be polis polisi vurur oldu cok ayip suclu oldugu kanitli degil belli degil bir emniyet mudurune ates et pes
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