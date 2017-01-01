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Konya'da kalp kriz geçiren imam hayatını kaybetti

Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan imam, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:02:26 Güncelleme: 11:04:03

Konya'nın Seydişehir ilçesinde dün ikindi namazını kıldırırken secdeye kapandığı sırada kalp krizi geçiren imam Abdurrahman Gül (53) hayatını kaybetti.

Habertürk Haber Merkezi'nden Zafer Samancı'nın aktardığı bilgilere göre, Seydişehir'e bağlı Kesecik Mahallesi Köprübaşı Camisi imamı Abdurrahman Gül, görev yaptığı camide ikindi namazını kıldırırken secdeye kapandığı sırada yere yığıldı. Bunun üzerine cemaat, namazı bırakarak imamın yardımına koştu. İhbar üzerine camiye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Gül'e ilk müdahaleyi yaptı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gül, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 kız çocuğu babası olan Gül'ün cenazesinin bugün görev yaptığı camide öğle namazına müteakkip kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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