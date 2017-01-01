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Çiçek fırtınası
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'Çiçek fırtınası' bugün başlıyor

Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse, rüzgarın kuvvetlenebileceği uyarısında bulundu

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:02:44 Güncelleme: 23:58:09 AA

Kıştan yaza geçişin simgesi Hıdırellez öncesine denk gelen "çiçek fırtınası", bugün başladı ve iki gün sürecek.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse, yaptığı açıklamada, çiçek fırtınasının, mevsimleri "yaz" ve "kış" olarak ayırdığına inanılan ve yazın başlangıcı sayılan Hıdırellez'in hemen öncesine denk gelen 4-5 Mayıs'ta yaşanmasının beklendiğini bildirdi.

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Çiçek fırtınasının, ilkbaharla birlikte ağaçların yeşerdiği ve çiçeklerin açtığı döneme denk geldiğini anlatan Köse, bugünlerde rüzgarın bir miktar kuvvetlenebileceği uyarısında bulundu.

"HIDIRELLEZ'İN HABERCİSİ"

Köse, "Atalarımız, uzun yıllar boyunca yaptıkları gözlemlerle yılın belli günleri ve zaman diliminde oluşan bu olayları tespit etmişler ve her birine o fırtınayı çağrıştıracak isimler koymuşlardır. Çiçek fırtınası da bahar ayında çiçekler açarken yaşanan kuvvetli rüzgarın adıdır." ifadelerini kullandı.

Isının düşük olduğu yüksek yerlerdeki çiçeklerin açmasının da bu dönemde tamamlanacağını belirten Köse, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu mevsimde polenlerde yavaş yavaş bir artış gözlemliyoruz ancak çiçek fırtınasından sonra özellikle havanın açtığı günlerde polenlerin daha fazla gezindiğini göreceksiniz. Çiçek fırtınası, mevsimleri yaz ve kış diye ayıran atalarımıza göre yaz mevsiminin başlangıcı sayılan Hıdırellez'in habercisidir. 1-2 gün sapmayla genelde bu günlerde rüzgarlar şiddetlenir. Hıdırellez ile birlikte yaz mevsiminin sıcak günleri yaşanmaya başlanacaktır."

Çiçek fırtınasının peşine denk gelen Hıdırellez'in Türk dünyasında bilinen mevsimlik bayramlardan biri olduğuna işaret eden Köse, 6 Mayıs'tan 4 Kasım'a kadar olan sürenin "Hızır Günleri" adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım'dan 5 Mayıs'a kadar olan sürenin ise "Kasım Günleri" adıyla kış mevsimini oluşturduğunu aktardı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 6 saat önce
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