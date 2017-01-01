Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Battalaltı diye tabir edilen bölgede yapılan operasyonda A.K., B.Ö., M.S., T.K., U.Ç., ve S.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan zanlılardan M.S., T.K., U.Ç., ve S.T. isimli şahıslara Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan, A.K. ve B.Ö. isimli şahıslara Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı.

Haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan A.K. ve B.Ö.'nün tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.