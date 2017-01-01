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Kayseri uyuşturucu operasyonu
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden ikisi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 08:40:48 Güncelleme: 08:44:54

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Battalaltı diye tabir edilen bölgede yapılan operasyonda A.K., B.Ö., M.S., T.K., U.Ç., ve S.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan zanlılardan M.S., T.K., U.Ç., ve S.T. isimli şahıslara Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan, A.K. ve B.Ö. isimli şahıslara Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı.

Haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan A.K. ve B.Ö.'nün tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

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