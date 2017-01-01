Erzurum'da gizemli yola büyük ilgi

Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Abdurrahman Gazi Türbesi'ne giderken karayolunun sol tarafında bulunan ve 'gizemli yol' olarak ünlenen yol, büyük ilgi görüyor. Deneme yapmak için her gün onlarca vatandaşın akın ettiği yolda, kontağı kapatılan otomobiller 200 metrelik yolu yokuş yukarı çıkıyor.
Abdurrahman Gazi'nin Palandöken Dağı eteklerindeki türbesine giderken yolun sol tarafından bulunan 200 metrelik bölüm, gizemli yol olarak anılıyor. Özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören 'gizemli yol'da anlatılanlara tanıklık etmek isteyenler, yer bulmakta güçlük çekiyor.
Kontağı kapatılan otomobillerin kendiliğinden yokuş yukarı çıktığını görenler gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyerek bunun 'Abdurrahman Gazi'nin kerameti' olarak yorumlarken, bilim adamları bunun tamamen bir göz yanılması olduğunu belirterek, yokuş yukarı gibi gözüken yolun aslında rampa aşağı olduğunu söylüyor.
Belediye tarafından konulan iki tabelanın ilkinde 'Gizemli yol başlangıcı' yazarken ikincisinde nasıl hareket edilmesi gerektiği anlatılıyor. Tabelada aracın durdurulması, vitesin boşa alınması ve ayağın frenden çekildikten sonra denemeye başlanması tavsiye ediliyor.
Gizemli yolu görmek için arkadaşlarıyla İstanbul'dan gelen Kadir isimli genç adam, "Otomobilinizi bırakıyorsunuz yukarı doğru gidiyor. Bu yolda bazen de yürüyüşler yapıyoruz. Çünkü yoldaki güç romatizma ve damar sertliği hastalıklarına iyi geliyormuş" dedi. Gizemli yola ilk kez geldiğini ifade eden Selim Aktaş da, "Gördüğüm manzara karşısında şaşırdım. Bu bir göz yanılgısı olamaz. Otomobilin kontağını kapatıyorsun kendiliğinden hızla rampa yukarı çıkıyor. Yakınlarım buranın kerametinden az bile bahsetmiş. Muhteşem bir şey" dedi.
GÖZ YANILMASI MI?
Öte yandan, bilim adamları ise bunun tamamen bir göz yanılması olduğunu, yokuş yukarı gibi gözüken yolun aslında rampa aşağı olduğunu bildirdi.
Vitesi boşa alınan aracın rampa yukarı gitmesinin oldukça şaşırtıcı olduğunu belirten ve bunun nedenin de ya manyetik alan ya da 'Abdurrahman Gazi'nin kerameti' olduğu üzerine yorumlarda bulunan sosyal medya kullanıcıları, tam anlamıyla bilimsel bir açıklamanın yapılamadığını belirtiyorlar.
-
Misafir 4 dakika öncekırklar eli iğne ada yolundada öyle bir bölüm var yol helozonuk eğimli . göz aldatması esasında ,00
-
Misafir 15 dakika önceGöz yanılması mı? Inception filmi mi ya bu:) dogal ilüzyon mu var?00
-
Misafir 15 dakika önceBU KONUDA UZMAN YARDIMI ÇOK BASİT. SU TERAZİSİ. ORAYA GİDENLER YANLARINA SU TERAZİ ALIP, YERE KOYDUKLARINDA UZMAN HER ŞEYİ SÖYLER.00
-
Misafir 26 dakika önceYola su terazisi koyarsın, yokuş yukarı mı, rampa aşağı mı olduğu anlaşılır. Bilim insanı olmaya gerek yok.00
-
Misafir 30 dakika önceaynısı niğde de hançerli-fertek yolu arasında var. sedan bir otomobil yokuş yukarı 60 km/h a kadar çıkıyor.00
-
Misafir 31 dakika önceManyetik bir alandir kesin00
-
Misafir 32 dakika önceBunun sırrını bile çözememişsek, üniversiteleri kapatalım..00
-
Misafir 35 dakika öncePet şişenizdeki suyu yola dökün, suyun aktığı yön deniz seviyesine göre daha düşüktür. Yani göz yanılması nedeniyle araç yokuş yukarı gidiyormuş gibi görülmekte00
-
Misafir 38 dakika önceilginç...00