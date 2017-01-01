ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Adana
GÜNDEM

Adana'daki katliam evinin içi görüntülendi

Emekli vali İsmet Metin'in bir yakını, "Kız isteme olayı ayın 10'unda gerçekleşecekti ancak Denizhan Dener ayın 10'undan önce yapılması konusunda ısrar ettikten sonra katliam yaptı" diye konuştu

04 Mayıs 2017 Perşembe, 12:24:12 Güncelleme: 15:41:40 İHA

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, kız isteme meselesi yüzünden çıkan cinnet katliamında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazelerinin bugün yakınlarına teslim edileceğini açıkladı.

Medikal işiyle uğraşan ve annesi babası henüz küçükken hayatını kaybeden Denizhan Suphi Dener'in, sevgilisi Z.K.'yi (25) istemesi için tartışıp öldürdüğü emekli vali olan eniştesi İsmet Metin (76) ile eşi olan halası Nurşen Metin (68), kızı Senem Metin (41), diğer halası Gönül Cengiz (66) ve kuzeni Suphi Cumhur Cengiz'in (38) cenazelerine Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılıyor.

"CENAZELER BUGÜN TESLİM EDİLECEK"

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da morga gelerek incelemelerde bulundu. Otopsi işlemlerinin devam ettiğini bildiren Yeldan, "Ateşli silahlı yaralanmalarına bağlı soruşturma işlemleri devam ediyor. Aile arasında bir görüşme var. Bir kız isteme hadisesi var. Bununla ilgili soruşturmamız devam ediyor. İlerleyen aşamalarda ayrıntılı açıklama yapacağız. Cenazeler bugün teslim edilecek" dedi.

Emekli vali İsmet Metin'in bir yakını, olay hakkında henüz net bir bilgi sahibi olmadıklarını belirterek, "Kız isteme olayı ayın 10'unda gerçekleşecekti ancak Denizhan Dener ayın 10'undan önce yapılması konusunda ısrar ettikten sonra katliam yaptı" diye konuştu.

Öte yandan, emekli vali İsmet Metin'in emniyette ifade veren kızı Didem Metin de cenazeleri teslim almak üzere morga geldi. Didem Metin'in yakınlarıyla birlikte morgda gözü yaşlı bekleyişi sürüyor.

EVİN İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ

Her tarafın kan gölüne döndüğü evde olay yeri ekipleri titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Apartman girişindeki güvenlik kamerası kayıtlarına el koyan polis, evdeki her şeyi de en ince ayrıntısına kadar inceliyor. Denizhan Dener'in fotoğraf albümlerinin bulunduğu evde, yere indirilmiş halde bulunan Hanım Kaya'nın görüldüğü çerçeveli fotoğraflar da dikkat çekiyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 10
  • Misafir 1 saat önce
    Konuya bakiyorsun bu konudan 6 kisi ölürmü diye sasirip kaliyorsun.
  • Misafir 2 saat önce
    Adana yine Adana. bir gün Adana'dan garip, iğrenç, korkunç bir haber okumadan geçmiyor. ne içiyor ne yiyorlar bunlar. Yazık çok yazık
  • Misafir 2 saat önce
    adana nın kötü şöhreti kebabının şöhretini geçti
  • Misafir 2 saat önce
    acayip bir sehir adana
  • Misafir 2 saat önce
    kardesim bu nedir ya sanliurfa ve adanaya devlet özel önlem almali özel dedektif mi olur özel tim olur artik acilen önlem alinmali ülkenin imajini berbat ediyorlar ayrica acilen büyük sehir yasasi cikarilmali hirsizlik gasp yankasilicik cinayet tecavüz terör yandasligi bu tür insanlara büyük sehirde ikamet yasagi getirilmeli hemde hemen
  • Misafir 2 saat önce
    adana anormalliklerin şehri yine bir efsane..
  • Misafir 2 saat önce
  • Misafir 2 saat önce
    devlet vergi denetlemekten kaçak silah akışına engel olamıyor ki. adana da her sokak silah deposu gibi
  • Misafir 2 saat önce
    Adana için devlet komisyon kurmalı. Çok ciddiyim bak.
  • Misafir 3 saat önce
    İsde böyle güzel insanlara yardim edilmeli bizi bi dunya dolusu hesap numaralariyla degilde sms olarak gsm yardim numaralari açılmalı surviver olsa millet yollar
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Aladağ'daki yurt yangınında 15 yıla kadar hapis istemi
GÜNDEM

Aladağ'daki yurt yangınıyla ilgili yeni gelişme!
Adana Emniyet Müdürü: Torbacıların kafalarını kıracağız
GÜNDEM

Adana Emniyet Müdürü: Torbacıların kafalarını ...
Adana'da bir evde 6 kişi ölü bulundu
GÜNDEM

Adana'da vahşet: Bir evde 6 ölü bulundu
Adana'da patates başakçıları polise rağmen tarladan çıkmadı
GÜNDEM

Akın ettiler! Polis tarladan çıkaramadı
Adana'da bir torbacı, polise uyuşturucu satmaya kalkınca yakalandı
GÜNDEM

Polisi müşteri sanınca...
Adana'da emlakçı kadın, sosyetenin uyuşturucu kuryesi çıktı
GÜNDEM

Herkes emlakçı sanıyordu, şoke eden gerçek ajandadan ...
Adana'daki katliam evinin içi görüntülendi
GÜNDEM

KATLİAM EVİNİN İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ!
Van'da telef olan yüzlerce balık kıyıya vurdu
GÜNDEM

VAN'DA TEDİRGİN EDEN GÖRÜNTÜ!
Rus komutanın cesedinin dışında başka mezarlar bulundu
GÜNDEM

RUS GENERALİN OLDUĞU YERDE BAŞKA MEZARLAR DA ÇIKTI!
İstanbul'da "Kurt Kapanı 3" uygulaması
GÜNDEM

İSTANBUL'UN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI TUTULDU! "KURT KAPANI 3" BAŞLADI
Bahçelievler'de dehşet saçan saldırgan tutuklandı
GÜNDEM

BAHÇELİEVLER'DE DEHŞET SAÇAN SALDIRGAN TUTUKLANDI
Bakan Özhaseki'den Abdullah Gül açıklaması
GÜNDEM

BAKAN'DAN ABDULLAH GÜL AÇIKLAMASI