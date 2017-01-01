Edirne'de delil yetersizliğine kriminal yetişti

Edirne'de esrar elde etmek amacıyla kenevir ekmek suçundan tutuklanan şahsı kenevir tarlasındaki sigara izmariti ve parmak izi ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, bir yıl önce Yunanistan'a sınırı bulunan Bosna köyünde bir tarlada kenevir yetiştirildiğini tespit eden jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Tarlada yapılan detaylı incelemede yerde sigara izmariti tespit eden Edirne Jandarma Kriminal Timi, yaptığı incelemelerde bir yıl sonra sigara izmariti ve parmak izinin H.E.Ç'ye ait olduğunu tespit etti.

.E.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.