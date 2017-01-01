Hakim Abdussamet Kahya FETÖ üyeliğinden tutuklandı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilen Gaziosmanpaşa hakimi Abdussamet Kahya, 10 ay sonra Samsun'da yakalandı. Kahya, FETÖ üyeliği suçundan tutuklandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre, HSYK tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve FETÖ'nün şifreli Bylock haberleşme programını kullandığı tespit edilen eski hakim Kahya, 10 aydır aranıyordu.

Hakkındaki yakalama kararını veren İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince görüntülü sistemle sorgusu yapılan Abdussamet Kahya, FETÖ üyeliği suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında FETÖ üyeliği suçundan soruşturma yürütülen Kahya, İstanbul Silvri Cezaevi'ne nakledilecek.

ABDUSSAMET KAHYA KİMDİR?

Malatya Hekiman Hakimi olarak görev yapan Abdussamet Kahya'nın istifa ederek, Sivas'ta avukatlık ve ÜLFET Hukuk Derneği başkanlığı yaptığı, FETÖ'nün talimatıyla hakimliğe geri döndüğü, 2014 Şubat ayında ise Sivas Zara hakimi olarak atandığı belirtildi. Kahya, 5 Haziran 2016 tarihinde de İstanbul Gaziosmanpaşa hakimi olarak atandı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da e meslekten ihraç edildi.