15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 05 Mayıs 2017 Cuma günü raporu.

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ERDEMLİ EMNİYET MÜDÜRÜ'NE TUTUKLAMA

Mersin'de bir kişiden kendisini FETÖ/PDY soruşturmasından kurtaracakları vaadiyle rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Erdemli İlçe Emniyet Müdürü Ali Doğan ile bir gümrük görevlisi tutuklandı.



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, bir kişiden Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan soruşturmalardan kendisini kurtaracakları vaadiyle 90 bin lira rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen İlçe Emniyet Müdürü Ali Doğan ile A.E. tutuklandı. (AA)

İZMİR'DE FETÖ'NÜN KADIN YAPILANMASINA OPERASYON

İzmir il Jandarma Komutanlığı ekipleri 5 ilde FETÖ yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 73'ü kadın toplam 98 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınan kadınların örgüt adına para topladığı ve eleman temin ettiği iddia edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan zanlılar arasında yarbay, üsteğmen, öğretmen, doktor ve esnaflar da bulunuyor. (HABERTÜRK HABER MERKEZİ)

İHRAÇ EDİLEN ÖĞRETMENLERE BYLOCK OPERASYONU

Kayseri'de ihraç edilen 32 öğretmen için operasyon başlatıldı.

kayseri'de süren FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde 32 öğretmen ihraç edilmişti. İhraç edilen ve FETÖ terör örgütünün haberleşme programı olan Bylock programını kullandıkları belirlenen 32 öğretmen için gözaltı kararı verildi. Verilen karar sonrasında Kayseri Emniyeti tarafından gözaltına alma işlemi başlatıldı.

Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve suç unsurlarına el konuldu. (IHA)

ADANA'DA FETÖ SANIĞI İŞ ADAMLARI HAKKINDA DAVA



Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütüne finansman temin etmek" suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle dava açılan 19'u tutuklu 32 sanığın yargılanmasına başlandı.



Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 32 sanık hakkında "FETÖ/PDY'ye üye olmak" ve "terör örgütüne finans sağlamak" suçundan 10 yıl hapis cezası istemiyle açılan, mahkeme salonunun fiziki koşullarının yetersizliği nedeniyle Adana Bölge Adliye Mahkemesindeki 375 kişi kapasiteli 420 metrekarelik salonda görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasına, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.



Sanıkların Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunmalarının kaydedildiği duruşmada tutuklu sanıklardan Mustafa Tutar, etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini ve bu yapıyla bildiği her şeyi anlatmak istediğini söyledi.



Örgüte bilmeden dahil olduğunu belirten Tutar, ''Kozan'da Işık dershanesi ve bu yapıya ait yurtlar vardı. Abi denilen sorumlu halk tarafından ve bürokrasi tarafından bilinen itibar gören kimsedir. Bu yapıyla 1996 yılında Ali Şen aracılığıyla tanıdım. Ali Şen Kozan'da Zaman gazetesinin sorumlusuydu. Bu kişi bana sürekli arsaların imar durumunu sorardı. Ali Şen'den sonra "Kozan abisi" olarak Ali Gökçe geldi. Ali Gökçe sonrası ise Aziz Gonca Kozan sorumlusu oldu. 2007-2008 yıllarında Ana-Fen dershanesi ve Baran öğrenci yurdu esnaftan toplanan paralarla yapıldı. Aziz Gonca daha sonra bana Koza öğrenci yurdu için proje çizmemi söyledi. Bu yurtta esnaf yardımı ile yapıldı. Aziz Gonca'dan sonra Nazım Söyler 2011'de 'Kozan abisi' oldu." dedi.



GÜLEN'DEN "HERKES ARABASINI SATSIN, ÇOCUKLARI VE EŞİ ADINA BANK ASYA'DA HESAP AÇTIRSIN" TALİMATI

Tutar, söz konusu sohbet toplantılarında dini konuların konuşulduğunu ve Fetullah Gülen'in CD'lerinin izlenip bu yapıya bağlılığın arttırılmasının sağlandığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Toplantılarda Nazım Söyler bir yerde eksiklik varsa bunu gidermemizi söylerdi. Kurban bağışını Işık dershanesinin öğretmenlerine verirdik. Dershanelerin kapatılma sürecinde Işık dershanesi öğretmenleri bana sosyal medyadan tepki göstermemi söyledi. Nazım Söyler tarafından bana Fetullah Gülen'in ''Herkes arabasını satsın, çocukları ve eşi adına Bank Asya'da hesap açtırsın'' talimatını dillendirirdi. Şirket hesabımdaki 550 bin liralık paramı istediler. Ben de bu parayı üç parça halinde Hasan Erdem'e, Harun Şulul'a, Abdulhadi Kaya'ya teslim ettim. Ben bu yapının gerçek yüzünü 17-25 Aralık süreci sonrası gördüm.''



Tutuklu sanık Ahmet Arık da ABD'ye gittiğini ancak Pensilvanya'ya uğramadığını iddia ederek, ''Önceki dönem Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan bu yapıyla birlikte Umre'ye gitti. Ben bu yapının sohbet toplantılarına katılmadım. Benim bu yapı ile alakam yoktur. Tahliyemi talep ediyorum.'' dedi.

Mahkemeye SEGBİS üzerinden savunmasını veren Eski Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan da Belediye Başkan yardımcısı Ahmet Arık'ın kendisinden izinsiz ABD'ye gittiğini ve bu konu yüzünden aralarının açıldığını söyledi.



Ahmet Arık'ın Adana'da Zaman gazetesinin reklam sorumlusu olarak görev yaptığını aktaran Özgan, savunmasını şöyle sürdürdü:



''Benim bu terör örgütü ile bir ilgim yoktur. Türkçe olimpiyatları konusunda benim yanıma geldiler. Benden yardımcı olmamı istediler. Ben de sadece masa ve sandalyemiz var dedim. Yurt dışına çok gittim. Kongo'ya gittiğimde orada okul açılışı vardı. Kongolu çocukların namaz kıldığını gördüm. Bu gezide Mustafa Tutar, Necdet Göçer, Nazım Söyler ve Salih Koyuncuoğlu vardı. Fatih Yüce bu yapıya destek oluyordu. Ben bu yapının organizasyonlarında Fatih Yüce'yi görüyordum. Ben Kozan'da birçok yerin çevre tanzimini yaptım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum.''



Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Ahmet Ozan, Ahmet Arık, Ertuğrul Kılıçkaya, Tahir Karaçor, Sıtkı Yıldızhan'ı adli kontrol şartı ile tahliyesine, diğer sanıkların ise mevcut hallerine devamına karar vererek duruşmayı erteledi. (AA)