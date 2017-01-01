Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, ABD'ye hareket etti.
Habertürk TV'den Çimen Çetin'in edindiği bilgiye göre; 3 isim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15-16 Mayıs'taki ABD ziyareti öncesi temaslarda bulunacak.
ABD ZİYARETİNİN GÜNDEM BAŞLIKLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ay içindeki en önemli adresi Washington olacak. 3 ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesinde, ön çalışma gerçekleştireceği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, referandum sonuçlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk arayan liderler arasındaydı. Kendisini tebrik ettikten sonra da bu ziyaret kararı alınmıştı.
Suriye, Irak ve FETÖ ile mücadele kapsamında Fetullah Gülen'in iadesi gündeme gelecek başlıklar arasında yer alıyor.
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Misafir 4 dakika önceen iyisini en güzelini kuzey kore yapıyor!!! ben size karışmam siz de bana karışmayın00
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Misafir 9 dakika öncereis kuzey kore gibi olalaım dış dünyayla ilişkmizi keselim bizi hep bölmek istedi bu ab00
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Misafir 13 dakika önceZaman kaybı ABD den zırnık bile alamazsınız :=)00
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Misafir 29 dakika önceBuyuk adam00
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Misafir 38 dakika önceDemek abd bizim düşmanımız he he he hehe00
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Misafir 42 dakika öncereisten önce trampı ve ortamı hazırlasınlar00
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Misafir 44 dakika önceçeşnicibaşları tutuklanmazsa padişah gidebilir.00
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Misafir 47 dakika önceterör örgütüne zırhlı araç sağlayanlarla ne anlaşılacak obama nın yaptıgı nı trump devam ettiriyor amarikan felsefesi bu bütün terör örgütleri elinde ftö bile00
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Misafir 48 dakika önceDoğru olan bu. Büyük devletler bu şekilde yönetilir.00
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Misafir 51 dakika önceişte bu..00