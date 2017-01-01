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Hulusi Akar, İbrahim Kalın ve Hakan Fidan ABD'ye gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15-16 Mayıs'taki ABD ziyareti öncesi, Akar, Kalın ve Fidan temaslarda bulunacak

05 Mayıs 2017 Cuma, 09:38:08 Güncelleme: 10:20:39 HABERTURK.COM

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, ABD'ye hareket etti.

Habertürk TV'den Çimen Çetin'in edindiği bilgiye göre; 3 isim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15-16 Mayıs'taki ABD ziyareti öncesi temaslarda bulunacak. 

ABD ZİYARETİNİN GÜNDEM BAŞLIKLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ay içindeki en önemli adresi Washington olacak. 3 ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesinde, ön çalışma gerçekleştireceği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, referandum sonuçlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk arayan liderler arasındaydı. Kendisini tebrik ettikten sonra da bu ziyaret kararı alınmıştı.

Suriye, Irak ve FETÖ ile mücadele kapsamında Fetullah Gülen'in iadesi gündeme gelecek başlıklar arasında yer alıyor. 

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YORUMLAR 9
  • Misafir 4 dakika önce
    en iyisini en güzelini kuzey kore yapıyor!!! ben size karışmam siz de bana karışmayın
  • Misafir 9 dakika önce
    reis kuzey kore gibi olalaım dış dünyayla ilişkmizi keselim bizi hep bölmek istedi bu ab
  • Misafir 13 dakika önce
    Zaman kaybı ABD den zırnık bile alamazsınız :=)
  • Misafir 29 dakika önce
    Buyuk adam
  • Misafir 38 dakika önce
    Demek abd bizim düşmanımız he he he hehe
  • Misafir 42 dakika önce
    reisten önce trampı ve ortamı hazırlasınlar
  • Misafir 44 dakika önce
    çeşnicibaşları tutuklanmazsa padişah gidebilir.
  • Misafir 47 dakika önce
    terör örgütüne zırhlı araç sağlayanlarla ne anlaşılacak obama nın yaptıgı nı trump devam ettiriyor amarikan felsefesi bu bütün terör örgütleri elinde ftö bile
  • Misafir 48 dakika önce
    Doğru olan bu. Büyük devletler bu şekilde yönetilir.
  • Misafir 51 dakika önce
    işte bu..
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