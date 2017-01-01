İfade vermek istemeyen Atalay Filiz duruşmada sessiz kaldı

İstanbul Tuzla'da öğretmen Fatma Kayıkçı cinayetine ilişkin ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapsi istenen Atalay Filiz'in yargılanmasına devam edildi. Duruşmada ifade vermesi beklenen Filiz, mahkeme başkanının soruları üzerine konuşmayarak kafa hareketleri ile savunma yapmayacağını işaret etti.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 2. duruşmaya tutuklu sanık Atalay Filiz, Fatma öğretmenin eşi Gani Kayıkci ve 16 yaşındaki oğlu katıldı. Duruşmada mahkeme başkanı Hüseyin Öztürk, geçtiğimiz celse psikolojik olarak kendini iyi hissetmediği gerekçesiyle savunma yapmayan Atalay Filiz'e savunma yapıp yapmayacağını sordu. Filiz soruya sessiz kalarak kafasını 'hayır' anlamına gelecek şekilde yukarı kaldırdı.

Mahkeme Başkanı Öztürk, sorusunu tekrar etti. Filiz ise kafasını sağa ve sola salladı. Bunun üzerine mahkeme başkanı, Atalay Filiz'in sözlü olarak yanıt vermesini istedi ancak yine yanıt alamadı.



"ŞAŞIRTICI OLDU BEN DE ANLAMADIM"

Filiz'in avukatı Uğur Poyraz ise Filiz'in konuşmaması üzerine, "Ben de bir şey diyemeyecegim. Şaşırtıcı oldu ben de anladım şimdi" dedi. Avukat, Atalay Filiz'in firariyken başkalarına ait kimlik bilgilerini kullandığı gerekçesiyle "resmi belgede sahtecilik" suçundan yargılandığı davada akıl sağlığının tespit edilmesi kararının verildiğini, buna ilişkin raporun beklenmesi ve bu dava kapsamında da rapor alınmasını talep etti.



"KİMLİĞİNİ VERMEDİ"

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Muharrem Sayın, Kaynarca'daki deposunun Filiz tarafından kiralandığını belirterek, "Adının Ömer, Trabzonlu olduğunu, garsonluk yaptığını söyledi. 'Ailemin yanına Trabzon'a döneceğim' dedi. 'Buraya vereceğin parayla yeni eşya alırsın' dedim. Burayı kaçırırsa başka yer bulamayacağını söyledi. Kimliğini istedim kontrat yapmak için. Getireceğini söyledi. Daha sonra ulaşamadım. Olayları haberlerde gördüm" dedi.



"ZATEN CENAZESİ ÇIKACAK CEZAEVİNDEN"

Tanık anlatımlarının ardından Cumhuriyet Savcısı, yeniden rapor alınması talebinin davayı uzatacağını belirterek reddine karar verilmesini talep etti. Bunun üzerine sanık avukatı Uğur Poyraz, "Sanığın zaten cenazesi çıkacak cezaevinden. Bu dava 2 celse daha uzasa ne olacak?" diye konuştu.



DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, "resmi belgede sahtecilik" suçundan devam eden davanın evraklarının incelenmek üzere istenmesine, incelemenin ardından talepler doğrultusunda akıl sağlığına ilişkin rapor aldırılıp aldırılmayacağına ilişkin karar verilmesine hükmetti. Filiz'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.