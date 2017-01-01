ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
CHP
GÜNDEM

CHP'de olağanüstü kurultay için 650 delegenin imzası gerekiyor

CHP'de, olağanüstü kurultay toplanabilmesi için kurultay delegelerinin beşte birinin noter onaylı imzası gerekiyor

05 Mayıs 2017 Cuma, 15:00:45 Güncelleme: 15:03:25 AA

16 Nisan'daki halk oylaması sonrası CHP'de yeniden olağanüstü kurultay tartışmaları yaşanmaya başladı. Bazı muhalif isimlerin gündeme taşıdığı bu talebi, son olarak da Yalova Milletvekili Muharrem İnce, düzenlediği basın toplantısıyla dile getirdi. Olağan kurultay sürecini başlatan parti yönetimi ise olağanüstü kurultaya kadar "partiyi bir yıl süresince tartışma konusu yapacağı" iddiasıyla karşı çıkıyor.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İÇİN NE GEREKİYOR?

CHP tüzüğünde olağan ve olağanüstü kurultay düzenlenmesine ilişkin esaslarda açık bir şekilde belirtiliyor. Buna göre ya üst yönetim biriminin kararıyla ya da kurultay delegelerinin tam sayısının beşte birinin imzasıyla olağanüstü kurultay toplanabiliyor.

Olağanüstü kurultay için 2016 Ocak ayında yapılan 35. Olağan Kurultaydaki delege sayısı göz önüne alındığında, yaklaşık 260 delegenin noter onaylı oyu gerekiyor. Ancak bu sayı kurultayın seçimli olmasını ise sağlamıyor. Tüzüğe göre, olağanüstü kongreyi isteyenlerin sayısı, kongre üyeleri tam sayısının salt çoğunluğunu sağlıyor ise olağanüstü kongrenin gündemine, güven oylaması ve seçim maddeleri konabiliyor. Yine son kurultayı göz önüne alındığında 650 civarı delege gerekiyor.

Olağanüstü kurultay isteğinin usulüne uygun olarak parti yönetimine ulaştırılmasından başlayarak, en geç 45 gün içinde, yetkili yönetim birimince kongre toplanması ve bu toplantının da 15 gün önce usulüne uygun olarak duyurulması gerekiyor.

2014'TE TOPLANMIŞTI

CHP'de son olağanüstü kurultay ise yine muhaliflerin talepleri üzerine Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine 5 Eylül 2014'te toplanmıştı.

Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu 944, Muharrem İnce ise 177 imzayla Genel Başkan adayı olmuş, yapılan oylama sonucunda ise Kemal Kılıçdaroğlu'na 740 oy çıkarken, İnce 415 oy almıştı.

CHP'nin, 35. Olağan Kurultayı ise 16-17 Ocak 2016 tarihlerinde yapılmış, kurultayın ilk gününde genel başkan seçilmiş, ikinci gününde ise PM üyeleri belirlenmişti.

Kurultayda tek aday olan Kılıçdaroğlu, bin 238 delegenin kullandığı 990 geçerli oyun tamamını alarak yeniden partinin genel başkanı olmuştu.

Öte yandan, İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ise adaylık için gerekli delege imzasına ulaşamamıştı

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Darbe girişimi raporunda çarpıcı tespitler!
GÜNDEM

Darbe girişimi raporunda çarpıcı tespitler!

SON DAKİKA! CHP'den 10 YSK üyesi hakkında suç duyurusu
GÜNDEM

CHP'den 10 YSK üyesi hakkında suç duyurusu
Başbakan'dan 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt
GÜNDEM

'Abdullah Gül' sorusuna yanıt
Siyasetin gözü CHP'de! Açıklamalar sertleşti
GÜNDEM

Siyasetin gözü CHP'de! Açıklamalar sertleşti
CHP ve HDP'den HSK kararı
GÜNDEM

CHP ve HDP'den HSK kararı
Adalet Bakanı Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'YSK' tepkisi
GÜNDEM

Adalet Bakanı Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'YSK' ...
Elazığ'da şehit çocuğuna bakmadığı iddia edilen doktora soruşturma
GÜNDEM

ŞEHİT ÇOCUĞUNA BAKMADIĞI İDDİA EDİLEN DOKTORA SORUŞTURMA
Adana'daki katliamda ölenlerin son görüntüleri ortaya çıktı
GÜNDEM

EMEKLİ VALİ, KATİLİYLE AYNI KAREDE
Konya'da yaban domuzu, hastanenin acil servisine daldı
GÜNDEM

BİR ANDA ACİL SERVİSE DALDI!
TSK: Son bir haftada 78 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

TSK: SON BİR HAFTADA 78 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Antalya'da AIDS hastasının kanlı eylemine kimse müdahale edemedi
GÜNDEM

KİMSE CESARET EDEMEDİ! ELDİVENLERİ TAKIP BEKLEDİLER
CHP'de olağanüstü kurultay için 650 delegenin imzası gerekiyor
GÜNDEM

CHP'DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İÇİN 650 DELEGENİN İMZASI GEREKİYOR