CHP'de olağanüstü kurultay için 650 delegenin imzası gerekiyor

16 Nisan'daki halk oylaması sonrası CHP'de yeniden olağanüstü kurultay tartışmaları yaşanmaya başladı. Bazı muhalif isimlerin gündeme taşıdığı bu talebi, son olarak da Yalova Milletvekili Muharrem İnce, düzenlediği basın toplantısıyla dile getirdi. Olağan kurultay sürecini başlatan parti yönetimi ise olağanüstü kurultaya kadar "partiyi bir yıl süresince tartışma konusu yapacağı" iddiasıyla karşı çıkıyor.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İÇİN NE GEREKİYOR?

CHP tüzüğünde olağan ve olağanüstü kurultay düzenlenmesine ilişkin esaslarda açık bir şekilde belirtiliyor. Buna göre ya üst yönetim biriminin kararıyla ya da kurultay delegelerinin tam sayısının beşte birinin imzasıyla olağanüstü kurultay toplanabiliyor.

Olağanüstü kurultay için 2016 Ocak ayında yapılan 35. Olağan Kurultaydaki delege sayısı göz önüne alındığında, yaklaşık 260 delegenin noter onaylı oyu gerekiyor. Ancak bu sayı kurultayın seçimli olmasını ise sağlamıyor. Tüzüğe göre, olağanüstü kongreyi isteyenlerin sayısı, kongre üyeleri tam sayısının salt çoğunluğunu sağlıyor ise olağanüstü kongrenin gündemine, güven oylaması ve seçim maddeleri konabiliyor. Yine son kurultayı göz önüne alındığında 650 civarı delege gerekiyor.

Olağanüstü kurultay isteğinin usulüne uygun olarak parti yönetimine ulaştırılmasından başlayarak, en geç 45 gün içinde, yetkili yönetim birimince kongre toplanması ve bu toplantının da 15 gün önce usulüne uygun olarak duyurulması gerekiyor.

2014'TE TOPLANMIŞTI

CHP'de son olağanüstü kurultay ise yine muhaliflerin talepleri üzerine Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine 5 Eylül 2014'te toplanmıştı.

Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu 944, Muharrem İnce ise 177 imzayla Genel Başkan adayı olmuş, yapılan oylama sonucunda ise Kemal Kılıçdaroğlu'na 740 oy çıkarken, İnce 415 oy almıştı.

CHP'nin, 35. Olağan Kurultayı ise 16-17 Ocak 2016 tarihlerinde yapılmış, kurultayın ilk gününde genel başkan seçilmiş, ikinci gününde ise PM üyeleri belirlenmişti.

Kurultayda tek aday olan Kılıçdaroğlu, bin 238 delegenin kullandığı 990 geçerli oyun tamamını alarak yeniden partinin genel başkanı olmuştu.

Öte yandan, İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ise adaylık için gerekli delege imzasına ulaşamamıştı