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Erdoğan'a suikast girişimi davasında ara karar açıklandı

Bakan Berat Albayrak'ın Erdoğan'a suikast davasına müdahillik talebi kabul edildi

05 Mayıs 2017 Cuma, 17:33:20 Güncelleme: 18:11:29 AA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin reddine karar verdi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının konferans salonunda 24 Nisan'dan bu yana devam eden ikinci duruşmada, tutuklu sanıkların jandarmalar eşliğinde salona getirilmesinin ardından Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, mahkemenin ara kararını okudu.

Baştoğ, sanıkların üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, olay tutanakları, otopsi raporları, kriminal raporlar, yakalama ve el koyma tutanakları, görüntü kayıtları, radar kayıtları ve tüm soruşturma dosyası kapsamı ile sanık savunmaları kapsamından kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin mevcut olduğuna dikkati çekti.

Tanıkların tamamının dinlenmemiş ve delillerin tamamen toplanmamış olması, bu kapsamda tanıklar üzerinde baskı kurulması ve delillerin karartılma ihtimalinin mevcut olduğunu işaret eden Baştoğ, "Sanıklara atılı suçlarla ilgili yasa maddelerinde ön görülen ceza miktarlarına göre sanıkların kaçma şüphesi altında bulunmaları ve bu itibarla adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacak oluşu ve tutuklamanın ölçülü bir tedbir olması göz önünde bulundurularak tüm sanıkların ve sanık müdafilerinin tahliye taleplerinin ayrı ayrı reddi ile tüm sanıkların ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verildi." dedi.

Mahkeme Başkanı, avukatları aracılığıyla davaya müşteki sıfatıyla katılma başvurusu yapan Başbakanlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın taleplerinin kabul edildiğini, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın talebinin ise reddedildiğini bildirdi.

Baştoğ, duruşmanın 13 Temmuz'a ertelendiğini kaydetti.

BAKAN ALBAYRAK'IN KATILMA TALEBİ KABUL EDİLDİ

Davanın ara kararında Başbakanlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın davaya müşteki sıfatıyla katılma talepleri kabul edildi.

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