Baba-oğul hastaneyi ayağa kaldırdılar! Dövmeye kalktılar

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Hastalara en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarına dikkati çeken Musaoğlu, "Halkımıza özveriyle hizmet vermeye çalışıyoruz. Başımıza ne gelirse gelsin, hangi olay olursa olsun, sadece vatandaşlarımızın sağlığını düşünerek hizmet vermeye devam edeceğiz. Darp olayı ile ilgili adli süreç başlamıştır, hastane yönetimimiz ve kaymakamımız tarafından dikkatle takip edilmektedir. Halkımızdan istediğimiz tüm sağlık çalışanlarına destek verilmesi, çalışmalarımızı biraz takdir etmeleridir." diye konuştu.