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Baba-oğul hastaneyi ayağa kaldırdılar! Dövmeye kalktılar

05 Mayıs 2017 Cuma, 18:08:59 AA

  • 1 Baba-oğul hastaneyi ayağa kaldırdılar! Dövmeye kalktılar
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    Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hastanenin acil servisinde görevli kadın doktor ve stajyer hemşire, hasta ve yakını tarafından darbedildi, darp anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

  • 2 Baba-oğul hastaneyi ayağa kaldırdılar! Dövmeye kalktılar
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    Birecik İlçe Devlet Hastanesinin acil servisine kalp rahatsızlığı şikayetiyle başvuran S.K. ve oğlu Ö.K, doktor Y.Y'nin kendilerine bağırdığını ileri sürerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın doktor ve stajyer hemşire, Ö.K. ve babası S.K. tarafından darbedildi.

  • 3 Baba-oğul hastaneyi ayağa kaldırdılar! Dövmeye kalktılar
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    Darbedilen sağlık görevlilerinin şikayeti üzerine Ö.K. ve S.K, tedavinin ardından gözaltına alındı.

  • 4 Baba-oğul hastaneyi ayağa kaldırdılar! Dövmeye kalktılar
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    Doktor Y.Y, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasta ve yakınlarından şikayetçi olduğunu belirterek, göreve başladığından bu yana ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını söyledi.

  • 5 Baba-oğul hastaneyi ayağa kaldırdılar! Dövmeye kalktılar
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    Yaşanan olay yüzünden çok üzüldüğünü anlatan Y.Y, hastalarına her zaman gereken özeni gösterdiğini, saldırı nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu ifade etti. Hastanenin Başhekim Yardımcısı Doğan Musaoğlu da saldırıyı şiddetle kınadıklarını, darpla ilgili adli süreci başlattıklarını söyledi.

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