Baba-oğul hastaneyi ayağa kaldırdılar! Dövmeye kalktılar

Hastalara en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarına dikkati çeken Musaoğlu, "Halkımıza özveriyle hizmet vermeye çalışıyoruz. Başımıza ne gelirse gelsin, hangi olay olursa olsun, sadece vatandaşlarımızın sağlığını düşünerek hizmet vermeye devam edeceğiz. Darp olayı ile ilgili adli süreç başlamıştır, hastane yönetimimiz ve kaymakamımız tarafından dikkatle takip edilmektedir. Halkımızdan istediğimiz tüm sağlık çalışanlarına destek verilmesi, çalışmalarımızı biraz takdir etmeleridir." diye konuştu.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde Ö.K'nin doktor Y.Y. ile tartışması, bir süre sonra uzaklaşan doktorun arkasından giderek saldırması yer alıyor. Kayıtların devamında sedyede yatan S.K'nin, oğlunun arkasından giderek sağlık görevlilerini darbetmeye çalışması, güvenlik görevlileri ile polis ekiplerinin Ö.K. ve babası S.K'yi olay yerinden uzaklaştırmaları görülüyor.