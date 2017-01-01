Bingöl'de tren yoluna EYP'li saldırı

Bingöl'ün Genç ilçesinden hareket eden yolcu treninin geçişi sırasında demir yoluna teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcı infilak ettirilirdi.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl'ün Genç ilçesinden Tatvan seferi için saat 16.00 sıralarında yola çıkan TK 52862 sefer sayılı karma yolcu treninin Yoldaşan köyü sınırlarından geçtiği sırada terör örgütü PKK tarafından demir yoluna döşenen uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Ölen ve yaralananın olmadığı patlama nedeniyle raylarda hasar oluştu. Zarar görmeyen tren ise tekrar kalkış yaptığı Genç ilçesine dönmek zorunda kaldı.

Bölgede teröristlerin bulunmasına yönelik operasyon başlatıldığı öğrenildi.