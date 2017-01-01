Cezaevinden tahliye oldu, alkol komasından öldü

Edirne'de, 'adam yaralamak' suçundan yattığı Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan dün tahliye edilen evli ve 2 çocuk babası Olcay Demir (52), akşam saatlerinde Hıdırellez ve Kakava şenliklerine katıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mesut Han'ın haberine göre, etkinlikte arkadaşları ile birlikte alkol alan Demir, bir süre sonra rahatsızlandı.

Alkol komasına giren Demir, ambulansla kaldırıldığı Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, Demir'in birlikte alkol aldığı arkadaşlarının ifadelerine başvurdu.

Arkadaşlarının ifadelerinde, Demir'in cezaevinden çıkışını kutlamak için etkinlikte aşırı alkol aldığını söylediği öğrenildi.

Olcay Demir'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.