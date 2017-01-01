Süleyman Soylu: Bu binalar geçmişimize ait bir cinayettir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tüm terör örgütlerinin bütün inlerine girilmektedir. Fırat Kalkanı ile DEAŞ'a karşı ciddi ve hem de kararlı bir mücadele gerçekleştirilmiş, ölümcül bir darbe indirilmiştir. Bu örgüt de bitme noktasına getirilmiştir." dedi.

Soylu, Araklı ilçesine bağlı Pazarcık Turizm Merkezi'nde düzenlenen "Turizm Haftası"nın açılışında yaptığı konuşmada, Anadolu coğrafyasının ciddi riskleri ve sorumlulukları olduğunu belirterek, aynı zamanda gerek ekonomi gerekse kültürel anlamda çok büyük fırsatlara da sahip bulunduğunu söyledi.

Ortadoğu'daki durumu değerlendiren Soylu, şöyle devam etti:

"Suriye ve Irak topraklarında yaşananları, bir yandan Esed zulmünün, diğer yandan da buralardaki DEAŞ terör örgütünün katliamlarını, PKK'nın uzantılarını, YPG, PYD gibi örgütlerin faaliyetlerini ayrıca tekrar etmeye, anlatmaya gerek yok. Elbetteki bu ortamın olumsuz getirileri, bu ortamın birtakım yükleri, terörün ve göçün ülkemize olumsuz yansımaları muhakkak ki olmuştur fakat Türkiye, bu çatışma ortamına komşu olmanın getirdiği riskleri başta kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği olmak üzere hem köklü devlet tecrübesi hem de 2002'den beri sorumlu bir yönetim anlayışı gösteren AK Parti hükümetleriyle doğru bir şekilde yönetmeyi başarabilmiştir."

Soylu, güvenlik risklerinin bitirilme noktasında olduğunu vurgulayarak, "Tüm terör örgütlerinin bütün inlerine girilmektedir." dedi.

Soylu, şunları dile getirdi:

"Fırat Kalkanı ile DEAŞ'a karşı ciddi ve hem de kararlı bir mücadele gerçekleştirilmiş, ölümcül bir darbe indirilmiştir. Bu örgüt de bitme noktasına getirilmiştir. Gerek uyuşturucu gerekse kaçakçılık operasyonlarıyla, terör operasyonlarıyla ülkemizdeki bütün ama bütün güvenlik birimleri tam bir teyakkuz halindedir. Dolayısıyla Türkiye, Ortadoğu'daki bu çatışma alanına komşu olmakla beraber aynı zamanda bir güvenlik ve huzur adası haline getirilmektedir. Dolayısıyla güvenlik birinci avantajımızdır."

Türkiye'nin bir başka özelliğinin de doğu ile batı arasında sadece fiziki değil, aynı zamanda kültürel köprü işlevi olduğuna dikkati çeken Soylu, Anadolu'nun asırlardır birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

Soylu, son 15 yılda her alanda kaydedilen gelişmeler neticesinde Türkiye'nin birçok konuda cazibe merkezi haline geldiğine işaret ederek, Türkiye'nin modern dünya standartlarına ulaşmış bir ülke olduğunu vurguladı.

Turizm yatırımlarının ülkenin kalkınmasında büyük etkisi olduğunu belirten Soylu, " Trabzon halihazırda 2016 rakamıyla söylüyorum, yılda 2 milyon 150 bin turisti ağırlayan bir şehirdir ve bunun 414 bin 800 kişisi yabancı turisttir. Dolayısıyla Trabzon'un halihazırda bir turizm kültürü zaten mevcuttur fakat yapmamız gereken bu konudaki eksikliklerimizi belirterek, fırsatlarımızı belirlemek ve buradan elde ettiğimiz geliri çok daha yukarıya çekmektir." ifadelerini kullandı.

Soylu, Trabzon'un turizm zenginliklerine değinerek, "Üzerimize düşen çok vazife var. Referandum bitti, işimiz bitmedi. Bugünden itibaren aralıksız çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Turist sayısının artırılması gerektiğine dikkati çeken Soylu, "3 bin 500'ün üzerinde resmi yatağımız var ama bizim şu anda 20 binin üzerinde konaklama yapabilecek yatağımız Trabzon'da söz konusu. Bunu tesislerle artırıyoruz." diye konuştu.

"YAYLALARIMIZA MAALESEF İYİ DAVRANMIYORUZ"

Soylu, "Bir eksiğimiz var" diyerek, şunları dile getirdi:

"Yaylalarımıza maalesef iyi davranmıyoruz. Biz buradayız ama yarın burada yaşamayacağız. Bu yaylalar bize böyle bırakılmadı. Taş yığını olarak da bırakılmadı. Ben yapılmasın da demiyorum ama tarihimize, buranın kendi mimarisine uygun bir şekilde yapılması gerekir. Bir bakıyoruz ki 350 metre hangar gibi beton bir yer yapmış. Allah'ını seversen yani bu güzelim yaylalarda 350 metrekarelik, 400 metrekarelik, 6 katlık, 5 katlık yapabileceğimiz bu binalar, ben size söylüyorum geçmişimize ait de bir cinayettir, doğaya ait bir cinayettir, yaylaya ait bir cinayettir. Paramız olabilir, pulumuz olabilir, büyükşehirlerde para kazanmış olabiliriz ama gelip bu yaylalarda buranın doğasına uygun olmayan yapıların imarı, geleceğimize bırakabileceğimiz çok kötü bir eserdir."

Bununla mücadele edeceklerini geçen yıl söylediklerini anımsatan Soylu, Trabzon ve Araklı ilçesindeki turizm çalışmaları hakkında da değerlendirmede bulundu.

Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sene hedeflerimiz vardı ama bir taraftan 15 Temmuz maalesef Türkiye'nin bütün iddialarını, hedeflerini bir dönem olsa da ertelemek durumunda kaldı ama görüyorsunuz Türkiye'yi yere seremiyorlar. Test ediyorlar, acaba gücü ne kadardır, kuvveti ne kadardır, acaba Türkiye'yi düşürebilir miyiz, acaba Türkiye'yi itibarsız bir hale getirebilir miyiz? Ey ahmaklar, size buradan sesleniyorum: Bir şeyi aklınızdan sürekli olarak çıkarıyorsunuz, tekrar hatırlatalım. Türkiye'nin üzerine ne kadar gelirseniz, Türkiye o kadar kuvvetlenir, bu millet o kadar güçlenir, Türkiye o kadar zengin olur, Türkiye o kadar kudretli olur, Türkiye o kadar geleceğe güçlü bir şekilde adım atar. Bunu millet Allah'a şükürler olsun, demokrasiyle, reyle, oyla gerçekleştirmektedir."

"MİLLETİMİZİN BİZE VERDİĞİ EMANETİ YARINA TAŞIMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Soylu, "Referandumda herkes eteğindeki taşları döktü. Hala dökmeye devam edenler var. Referandum bitti, Türkiye yeni sisteme adım attı, 'artık bu ülkede, bu yeni sistemle birlikte ülkemize neler kazandırabileceğiz', biz onların hesabına bakıyoruz. Milletimizle beraber, milletimizin verdiği sorumlulukla beraber, gelecek Türkiye'sinin zengin, müreffeh ve gelecek Türkiye'sinin huzur ve kardeşlik içerisinde ve güçlü bir şekilde oluşması konusundaki adımlarımızı atıyoruz. Birileri söz üretecekler, biz de iş üreterek milletimizin bize verdiği emaneti yarına taşımaya çalışacağız." görüşünü paylaştı.

Soylu, misafirlere uygun şekilde davranılması gerektiğini vurgulayarak, turizmde reklamın önemine işaret etti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile telefonda görüştüğünü bildiren Soylu, turistik tesis yapılması konusunda söz aldığı müjdesini paylaştı.

Soylu, turizmin başında olunduğuna dikkati çekerek, "Sadece yayla turizmi değil, deniz turizmi değil, sadece kum turizmi değil, sadece inanç ve kültür turizmi değil, insanların başkalarının yaşadığı hayat biçimlerinden de istifade edebileceği, onları da tanımaya çalışacağı yepyeni bir turizm anlayışı var. Göreceksiniz, bizim bölgemiz ve coğrafyamız bu cazibeleri ile geleceğin turizm açısından en önemli merkezlerden birisi olacaktır." diye konuştu.

Programa Soylu'nun yanı sıra eşi Hamdiye Soylu, Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve eşi Şengül Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adnan Günnar, Muhammet Balta, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, TÜRSAB Doğu Karadeniz Yürütme Kurulu Başkanı Suat Gürkök ile çok sayıda vatandaş katıldı.