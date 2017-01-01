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Kadıköy Fikirtepe’de uyuşturucu gerginliği

07 Mayıs 2017 Pazar, 03:33:54

  • 1 Kadıköy Fikirtepe’de uyuşturucu gerginliği
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    İstanbul Kadıköy’de kentsel dönüşüm bölgesi olan Fikirtepe’de, 9 Nisan’da 20 yaşındaki Doğan  Bakırcı, iddiaya göre mahalleden arkadaşı Ömer Faruk Ç. ile sentetik uyuşturucu kullandıktan sonra hayatını kaybetti. 

  • 2 Kadıköy Fikirtepe’de uyuşturucu gerginliği
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    Mahallelinin anlatımlarına göre; Eğitim Mahallesi’nde yaşayan bir grup, Bakırcı’nın ölümünden Ömer Faruk Ç.’yi sorumlu tutmaya başladı. 29 Nisan günü Ç. (26), tartıştığı karşı grup içerisindeki bir kişi tarafından silahla sokak ortasında vuruldu. Karnından yaralanan Ömer Faruk Ç., hastaneye kaldırılırken, olayın yaşandığı günün akşamında, Gürkan Soner C. (25) ve Emre Ç. (30) isimli 2 kişi daha, pompalı tüfekle vurularak yaralandı. 

  • 3 Kadıköy Fikirtepe’de uyuşturucu gerginliği
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    Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre 2 yaralının, ifadelerinde sokakta yürürken vurulduklarını söyledikleri öğrenildi. Ancak polisin, bu 2 yaralama olayının da diğer olaylarla bağlantılı olabileceği ihtimalini değerlendirdiği öğrenildi. Bakırcı’nın ölümü ve devamında mahallede 3 kişinin vurulması, mahalleli ile grubu karşı karşıya getirdi.

  • 4 Kadıköy Fikirtepe’de uyuşturucu gerginliği
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    1 AYDA 10 HANE BOŞALDI 

    Özellikle olayların yaşandığı Eğitim Mahallesi Kasrı Ali Caddesi üzerinde oturan mahalle sakinleri, evden çıkamaz, çocuklarını tek başına okula gönderemez oldu. HABERTÜRK, gerilen mahalleyi mercek altına aldı. Kasrı Ali Caddesi’ne girildiğinde, ilk dikkati çeken insanların ürkek bakışları ve boş sokaklar oluyor. 

  • 5 Kadıköy Fikirtepe’de uyuşturucu gerginliği
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    Caddeden geçen insan sayısı sınırlı, sanki sokağa çıkma yasağı var. Konuştuğumuz mahalleli, “Başımıza bir şey gelir” korkusuyla isim vermektençekiniyor. Mahallede olaylara karışan taraflarsa evlerini terk edip kaçmış... Doğan Bakırcı’nın ölümünden sorumlu tutulan vatandaşlar, yoğun tehdit üzerine evlerini terk etmek zorunda kalmış.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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