Kadıköy Fikirtepe’de uyuşturucu gerginliği

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O evler de madde bağımlılarının buluşma merkezi olmuş. Mahallede hırsızlık, madde ticareti, silahlı olaylar hiç bitmiyor. Mahalleli, “Sokak köşelerinde uyuşturucu kullanıyorlar. Bu insanlar geldikten sonra, mahallenin genci bile hangi madde nedir tanımaya başladı. Biz bilmezdik... Hırsızlık zaten meslekleri olmuş. Halk ayaklandığı için şimdi çoğu kaçtı gitti. Ama yine dönecekler” diyor.