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İstanbul'da helikopter destekli operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Küçükçekmece'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 07:08:15 Güncelleme: 07:09:22 İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan çok sayıda adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi.

İHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan çok sayıda adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyona polis helikopteri ve özel harekat polisleri de destek verdi. Operasyonda Kanarya Mahallesi Mavikuş Sokak'ta bulunan birçok adrese özel harekat polisleriyle giren ekipler adreslerde arama yaptı. Aramalar sırasında polis ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Yapılan operasyonda gözaltı hakkında bilgi verilmedi.

 

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