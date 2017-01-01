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Çorum'da yolcu otobüsü devrildi

Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:03:55 Güncelleme: 09:04:33 AA

Çorum'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, ilk belirlemelere göre 38 kişi yaralandı.

Antalya'dan Tokat'a giden Bekir Satılmış (52) yönetimindeki yolcu otobüsü, Çorum-Mecitözü karayolunun 24'üncü kilometresindeki Elvançelebi mevkisinde devrildi. Kaza yerine çok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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