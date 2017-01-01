Silvan'da uçaksavar silahı ele geçirildi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalındaki operasyonun tamamlanmasının ardında, Lice ve Hani'de operasyon başlatıldı. Operasyon nedeniyle 16 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Silvan'daki operasyonda Doçka uçaksavar silahı ele geçirildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre; Diyarbakır'ın Silvan İlçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen Bayrak-51 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kadir Genç operasyonu tamamlandı.

Silvan İlçesi'nde operasyonun tamamlanmasıyla, birlikler Lice ve Hani kırsalına kaydırılarak iki ilçeye bağlı 16 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek Bayrak-52 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Hakan Koçer operasyonu başlatıldı. Lice İlçesi'ne bağlı Abalı, Birlik, Şenlik, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Ecemiş, Daralan ve Duruköy ile Hani ilçesine bağlı Serenköy, Uzunlar, Yukarıturalı, Kalaba, Topçular, Akçayurt ve Kaledibi köylerine giriş ve çıkışlar yasaklandı. Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan geniş kapsamlı operasyona helikopterler ve F-16 savaş uçakları havadan destek verecek.

LİCE'YE 48 OPERASYON YAPILDI, 49. BAŞLADI

Diyarbakır'ın Lice, Hani, Hazro, Kulp, Kocaköy ve Silvan ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya 20 ayda 51 operasyon yapıldı. Operasyonların 48'i terör örgütü PKK'nın geçiş yolu olan ve en büyük barınma alanlarının bulunduğu Lice kırsalında gerçekleştirildi.

SİLVAN'DA UÇAKSAVAR SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ

Silvan kırsalında tamamlanan operasyonda 11 adreste arama yapılırken, PKK ile işbirliği içinde olduğu belirtilen 2 kişi yakalandı. Bölgedeki aramalarda 1 Doçka uçaksavar silahı, 691 adet uçaksavar mermisi, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 4 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca, 2 el bombası, 1 Doçka sehpası, 2 bin 320 adet muhtelif fişek, 3 parça halinde 149 Doçka silahına ait şerit mayon, 8 adet muhtelif şarjör ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

BİNGÖL'DE 19 KÖYDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Bingöl'ün Genç İlçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik geniş kapsamlı hava destekli operasyon başlatıldı. Operasyon nedeniyle 19 köy ve 81 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.