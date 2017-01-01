ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Diyarbakır
GÜNDEM

Silvan'da uçaksavar silahı ele geçirildi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:47:46 Güncelleme: 10:50:53

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalındaki operasyonun tamamlanmasının ardında, Lice ve Hani'de operasyon başlatıldı. Operasyon nedeniyle 16 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Silvan'daki operasyonda Doçka uçaksavar silahı ele geçirildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre; Diyarbakır'ın Silvan İlçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen Bayrak-51 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kadir Genç operasyonu tamamlandı.

Silvan İlçesi'nde operasyonun tamamlanmasıyla, birlikler Lice ve Hani kırsalına kaydırılarak iki ilçeye bağlı 16 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek Bayrak-52 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Hakan Koçer operasyonu başlatıldı. Lice İlçesi'ne bağlı Abalı, Birlik, Şenlik, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Ecemiş, Daralan ve Duruköy ile Hani ilçesine bağlı Serenköy, Uzunlar, Yukarıturalı, Kalaba, Topçular, Akçayurt ve Kaledibi köylerine giriş ve çıkışlar yasaklandı. Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan geniş kapsamlı operasyona helikopterler ve F-16 savaş uçakları havadan destek verecek.

LİCE'YE 48 OPERASYON YAPILDI, 49. BAŞLADI

Diyarbakır'ın Lice, Hani, Hazro, Kulp, Kocaköy ve Silvan ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya 20 ayda 51 operasyon yapıldı. Operasyonların 48'i terör örgütü PKK'nın geçiş yolu olan ve en büyük barınma alanlarının bulunduğu Lice kırsalında gerçekleştirildi.

SİLVAN'DA UÇAKSAVAR SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ

Silvan kırsalında tamamlanan operasyonda 11 adreste arama yapılırken, PKK ile işbirliği içinde olduğu belirtilen 2 kişi yakalandı. Bölgedeki aramalarda 1 Doçka uçaksavar silahı, 691 adet uçaksavar mermisi, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 4 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca, 2 el bombası, 1 Doçka sehpası, 2 bin 320 adet muhtelif fişek, 3 parça halinde 149 Doçka silahına ait şerit mayon, 8 adet muhtelif şarjör ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

BİNGÖL'DE 19 KÖYDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Bingöl'ün Genç İlçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik geniş kapsamlı hava destekli operasyon başlatıldı. Operasyon nedeniyle 19 köy ve 81 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır'da 16 mahallede sokağa çıkma yasağı
GÜNDEM

Diyarbakır'da 16 mahallede sokağa çıkma yasağı
Şırnak'ta terör örgütüne büyük darbe
GÜNDEM

Şırnak'ta terör örgütüne büyük darbe
Cinayet suçundan aranan şahıs gizli bölmede yakalandı
GÜNDEM

Gizli bölmede yakalandı!
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
GÜNDEM

5 il için kuvvetli yağış uyarısı
Bakan Işık'ın makam aracı sünnet düğünü için süslendi
GÜNDEM

Bakan'ın makam aracı şehit çocuğunun sünnet arabası ...
PKK'nın 'hendek' sorumlusu Elazığ'da yakalandı
GÜNDEM

O terörist Diyarbakır'a giderken yakalandı!

AK Parti'de kişisel gelişim eğitimi
GÜNDEM

AK PARTİ'DE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ
Bursa'da restoranda dehşet anları
GÜNDEM

RESTORANDA DEHŞET ANLARI! BİR ANDA DALDI
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada 17 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: SON 1 HAFTADA 17 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Gayrettepe metro durağında bir çocuğun bacağı yürüyen merdivene sıkıştı
GÜNDEM

METRODA FECİ OLAY! ÇOCUĞUN BACAĞI YÜRÜYEN MERDİVENE SIKIŞTI
Esenyurt'ta penaltı kahramanı gencin ölümünde polise müebbet hapis istendi
GÜNDEM

'PENALTI KAHRAMANI' POLİS KURŞUNUYLA ÖLMÜŞTÜ! İŞTE İSTENEN CEZA
Silvan'da uçaksavar silahı ele geçirildi
GÜNDEM

SİLVAN'DA UÇAKSAVAR SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ