Bursa'da restoranda dehşet anları

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki restoranın bahçesine dalıp 2 kişiyi ezdi. Otomobil altında kalan vale hayatını kaybederken, kadın müşteri de yaralandı.

İHA'nın haberine göre, kaza dün gece saat 22:00 sıralarında Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi İzmir yolu üzerindeki bir restoranda meydana geldi. Şehir merkezinden Nilüfer yönüne giden otomobil kontrolden çıkıp yol kenarındaki restoranın bahçesine daldı. O sırada işyerine gelen müşterilerin otomobillerine yer gösteren restoranın valesi 47 yaşındaki İsmail Şener ile müşteri Teyfide A.(65) isimli kadın müşteri otomobilin altında kalarak yaralandı. Restoranda yaşanan koşuşturmadan faydalanıp otomobilden inen sürücü olay yerinden kaçarken, ağır yaralı halde 112 ambulansıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Şener yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aynı hastanede tedavi altına alınan Tevhide A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SÜRÜCÜ KAÇTI



Restoranın çitlerini devirip bahçeye dalan kimliği belirsiz sürücü bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden oldu. Olay sonrası araçtan çıkan sürücü olay yerinden kaçtı. İşyerinin güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri kaçan zanlının kimliğini belirlemeye çalışırken, olaydan bir saat sonra otomobilin sürücüsü olduğunu iddia eden, R. P.(22) isimli kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.