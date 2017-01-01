ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Bursa
GÜNDEM

Bursa'da restoranda dehşet anları

Olay anı işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:46:22 Güncelleme: 12:09:12 İHA

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki restoranın bahçesine dalıp 2 kişiyi ezdi. Otomobil altında kalan vale hayatını kaybederken, kadın müşteri de yaralandı.

İHA'nın haberine göre, kaza dün gece saat 22:00 sıralarında Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi İzmir yolu üzerindeki bir restoranda meydana geldi. Şehir merkezinden Nilüfer yönüne giden otomobil kontrolden çıkıp yol kenarındaki restoranın bahçesine daldı. O sırada işyerine gelen müşterilerin otomobillerine yer gösteren restoranın valesi 47 yaşındaki İsmail Şener ile müşteri Teyfide A.(65) isimli kadın müşteri otomobilin altında kalarak yaralandı. Restoranda yaşanan koşuşturmadan faydalanıp otomobilden inen sürücü olay yerinden kaçarken, ağır yaralı halde 112 ambulansıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Şener yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aynı hastanede tedavi altına alınan Tevhide A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SÜRÜCÜ KAÇTI

Restoranın çitlerini devirip bahçeye dalan kimliği belirsiz sürücü bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden oldu. Olay sonrası araçtan çıkan sürücü olay yerinden kaçtı. İşyerinin güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri kaçan zanlının kimliğini belirlemeye çalışırken, olaydan bir saat sonra otomobilin sürücüsü olduğunu iddia eden, R. P.(22) isimli kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bursa'da gazete binasına silahlı saldırı
GÜNDEM

Bursa'da gazete binasına silahlı saldırı
Bursa'da huzur operasyonu yapıldı
GÜNDEM

Bursa'da asayiş uygulaması
Bursa'da kız arkadaşını öldürüp intihara kalkışan gencin beyin ölümü gerçekleşti
GÜNDEM

Kız arkadaşını öldürüp kafasına sıkmıştı, hastaneden ...
Bursa'da bir kişi 59 yıldır ağzında gülle dolaşıyor
GÜNDEM

59 yıldır ağzında gülle dolaşıyor! Nedeni ise...
Balıkesir ve Bursa'da meteoroloji'den uyarı!
GÜNDEM

Meteorolojik uyarı
Bursa'da liseli genç, kız arkadaşını öldürüp intihar girişiminde bulundu
GÜNDEM

Lisede dehşet! Kız arkadaşını öldürüp kafasına sıktı
Bursa'da restoranda dehşet anları
GÜNDEM

RESTORANDA DEHŞET ANLARI! BİR ANDA DALDI
Silvan'da uçaksavar silahı ele geçirildi
GÜNDEM

SİLVAN'DA UÇAKSAVAR SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ
Konya'da iki kadına taciz iddiasına gözaltı
GÜNDEM

KADININ ÇIĞLIĞINA KOŞTULAR!
Gayrettepe metro durağında bir çocuğun bacağı yürüyen merdivene sıkıştı
GÜNDEM

METRODA FECİ OLAY! ÇOCUĞUN BACAĞI YÜRÜYEN MERDİVENE SIKIŞTI
AK Parti'de kişisel gelişim eğitimi
GÜNDEM

AK PARTİ'DE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ
Esenyurt'ta penaltı kahramanı gencin ölümünde polise müebbet hapis istendi
GÜNDEM

'PENALTI KAHRAMANI' POLİS KURŞUNUYLA ÖLMÜŞTÜ! İŞTE İSTENEN CEZA