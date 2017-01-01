Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik 120 polisin katılımı ile şafak operasyonu düzenlendi.
İHA'nın haberine göre, 37 ekip, 10 farklı adreste 10 şüpheli şahsa yönelik yapılan operasyonda, belirlenen evler didik didik arandı.
Aranılan evlerde çok sayıda uyuşturucu madde ve silah bulunurken, şüphelilerde gözaltına alındı.
Arama yapılan evde uyuyan küçük çocuğu gören polis ekipleri, çocuğu uyandırmamak için yoğun çaba sarf etti.
Uyanan çocuk ne olduğunu anlamayınca, polis ekipleri çocuğun korkmaması için 'Sen uyu, biz anneni çağıralım' diyerek çocuğu teselli etti.