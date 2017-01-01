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Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:41:46 İHA

  • 1 Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
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    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik 120 polisin katılımı ile şafak operasyonu düzenlendi.

  • 2 Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
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    İHA'nın haberine göre, 37 ekip, 10 farklı adreste 10 şüpheli şahsa yönelik yapılan operasyonda, belirlenen evler didik didik arandı.

  • 3 Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
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    Aranılan evlerde çok sayıda uyuşturucu madde ve silah bulunurken, şüphelilerde gözaltına alındı.

  • 4 Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
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    Arama yapılan evde uyuyan küçük çocuğu gören polis ekipleri, çocuğu uyandırmamak için yoğun çaba sarf etti.

  • 5 Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
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    Uyanan çocuk ne olduğunu anlamayınca, polis ekipleri çocuğun korkmaması için 'Sen uyu, biz anneni çağıralım' diyerek çocuğu teselli etti.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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