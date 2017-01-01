Üç Hilal’in fikir babası Levon Panos Dabağyan hayatını kaybetti

Türk milliyetçisi Ermeni asıllı gazeteci yazar Levon Panos Dabağyan, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında vefat etti. Dabağyan bugün düzenlenecek cenaze töreni ile toprağa verilecek.

Gazetge Habertürk'ün haberine göre Üç Hilal’in fikir babası Dabağyan’ı ülkücü camia “Levon amca” olarak tanıyordu. Kendisini “Osmanlı Ermenisi” olarak tanımlayan, Osmanlı tarihi ve Türk-Ermeni ilişkileri üzerine çeşitli çalışmaları bulunan Dabağyan’ın MHP’nin “Üç Hilal” simgesinin de fikir babası olduğu biliniyor.