İşte CHP'de Fikri Sağlar'ın yerine gelecek isim

CHP parti yönetimi, PM’nin ihraç talebine ilişkin gerekçeli kararı dün Fikri Sağlar’a ve Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) gönderdi. Gazete Habertürk'ün haberine göre Sağlar’ın, 3 gün içerisinde “tedbir” kararının kaldırılması için YDK’ya itiraz hakkı bulunuyor. Sağlar’ın partiden ihraç edilmesi durumunda yerine PM yedek listesinde birinci sırada bulunan sinema sanatçısı, eski CHP İstanbul Milletvekili ve İl Başkanı Berhan Şimşek gelecek. Şimşek, uzun aradan sonra yeniden parti yönetimine geri dönmüş olacak.

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