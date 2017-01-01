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İstanbul'da PKK'ya operasyon: 10 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK terör örgütüne operasyon düzenledi, 10 kişi gözaltına alındı

09 Mayıs 2017 Salı, 08:12:11 Güncelleme: 09:20:46 İHA

İstanbul polisinin düzenlemiş olduğu bir dizi operasyonda terör örgütü PKK/ KCK zanlısı 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Örgüt faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatan polis, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere terör operasyonlarında ele edilen dijital bulgularda adları geçen 17 örgüt üyesine karşı sabah saatlerinde baskınlar düzenledi.

İstanbul'da terör örgütü PKK adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 17 şüpheliden kişiler10'u yakalanarak gözaltına aldı. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde pek çok örgütsel doküman ile dijital malzemenin de ele geçirildiği kaydedildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlıların emniyetteki sorguları devam ediyor.

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