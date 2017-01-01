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Batman'da bir kişi komşusunun 2 oğlunu uykuda pompalı ile vurdu

Abdurrahman E., iddiaya göre komşu evde uyuyan 16 yaşındaki Vedat ile 17 yaşındaki Engin Dündarkaya kardeşlere henüz belirlenemeyen nedenle pompalı tüfekle ateş açtı

09 Mayıs 2017 Salı, 12:51:35 Güncelleme: 12:53:02 DHA

Batman'ın Gercüş İlçesi'nde 67 yaşındaki Abdurrahman E., bugün sabah erken saatlerde komşu evde yaşayan iki kardeşi uykularında pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı. Saldırgan jandarma tarafından gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan kardeşlerden Engin Dündarkaya'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. 

DHA'nın haberine göre, Gercüş'e bağlı Kayapınar Beldesi'nde bugün saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayda, belediyeden emekli Abdurrahman E., iddiaya göre komşu evde uyuyan 16 yaşındaki Vedat ile 17 yaşındaki Engin Dündarkaya kardeşlere henüz belirlenemeyen nedenle pompalı tüfekle ateş açtı. Silah seslerine uyanan baba Hayrettin Dündarkaya, 2 oğlunu kanlar içerisinde buldu. Baba Dündarkaya'nın haber vermesi üzerine gelen 112 sağlık ve jandarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, saldırgan Abdurrahman E. gözaltına alındı. 

Ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kardeş tedavi altına alınırken, Engin Dündarkaya'nın durumunun ciddi olduğu belirtildi. 

"ANNE TARAFINDAN AKRABAMIZDI"

Baba Hayrettin Dündarkaya, saldırgan Abdurrahman E.'nin komşuları uzaktan akrabaları olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Eşimi yıllar önce kaybettim. İki oğlumu ben büyüttüm. Sabah saat 05.00 gibiydi. Gürültüyle uyandım. Evimizin pencere camları kırıktı. Baktığımda o komşumuzun elinde pompalı tüfek vardı. İki çocuğumu da vurmuştu. Uzaktan anne tarafından akrabamızdı. Ama aramızda hiç bir sorun yoktu. Ondan davacı, şikayetçiyim. Şimdi bir oğlum ölümle pençeleşiyor. Cezasını çeksin." 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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