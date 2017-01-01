İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğünün, geçen yıl aralık ayında başlattığı İstiklal Caddesi altyapı, üstyapı, çevre düzenlemesi ve Nostaljik Tramvay hatlarının yenilenmesi çalışmaları devam ediyor
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yetersiz ve eski olan atık su hatları sebebiyle İstiklal Caddesi'nde yer alan bina ve iş yerlerinin bodrum katlarında sıklıkla yaşanan atık su tepmesi, atık su ve yağmursuyu hatlarının daha yüksek bir kapasiteye kavuşturulmasıyla artık tarihe karışıyor.
Geçen yıl aralıkta başlanılan altyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında, yıllardır arızalar nedeniyle noktasal kazılar yapılan caddenin tüm altyapısı yenileniyor.
Şu ana kadar 2 kilometre yağmursuyu ve 1,5 kilometre atık su altyapısı tamamlandı. 20 gün içinde bitmesi planlanan altyapı çalışmalarıyla, bugüne kadar karışık akan yağmursuyu ve kanalizasyon hatları ayrışacak ve cadde yağmur sonrası su basma görüntülerini bir daha yaşamayacak.
İstiklal Caddesi'nde açık kazı tarihe karışacak
Kurulan yeni altyapı sistemiyle İstiklal Caddesi'nde herhangi bir arıza ve yeni tesisat döşenmesi durumunda açık kazı yapılmadan da çalışma yapılabilecek. Bu amaçla, 70 Koruge boru ve bu Koruge borulara yaklaşımı sağlayacak 310 yeni ek oda (baca) kurulumu yapılacak.
Boruların yüzde 30'u boş olarak bırakılacak. Böylelikle ilerleyen yıllarda olası ihtiyaçlar için herhangi bir arıza ve yeni tesisat çekilmesi durumunda açık kazı yapılmadan çalışma yapılabilecek. Oluşturulacak yeni bacalar da cadde üzerinde estetik bir görünümle yer alacak.