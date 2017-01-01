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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmaların sırasında, yayaların ve işletmelere gelen sevkiyat araçlarının mağdur olmamaları için çalışma yapılan alanlara geçici betonlama ve asfaltlama yaptı. Bu sayede vatandaşlar ayağına çamur dahi bulaşmadan caddede rahatça yürüme imkanı buldu. Bina ve mağaza girişlerinde özel olarak tasarlanan yaya köprüleri konuşlandırılarak bina giriş çıkışları aksatılmadı.