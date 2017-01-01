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İstiklal Caddesi böyle olacak

09 Mayıs 2017 Salı, 15:31:12

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğünün, geçen yıl aralık ayında başlattığı İstiklal Caddesi altyapı, üstyapı, çevre düzenlemesi ve Nostaljik Tramvay hatlarının yenilenmesi çalışmaları devam ediyor

  • 1 İstiklal Caddesi böyle olacak
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğünün, geçen yıl aralık ayında başlattığı İstiklal Caddesi altyapı, üstyapı, çevre düzenlemesi ve Nostaljik Tramvay hatlarının yenilenmesi çalışmaları devam ediyor

  • 2 İstiklal Caddesi böyle olacak
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    AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yetersiz ve eski olan atık su hatları sebebiyle İstiklal Caddesi'nde yer alan bina ve iş yerlerinin bodrum katlarında sıklıkla yaşanan atık su tepmesi, atık su ve yağmursuyu hatlarının daha yüksek bir kapasiteye kavuşturulmasıyla artık tarihe karışıyor.

    Geçen yıl aralıkta başlanılan altyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında, yıllardır arızalar nedeniyle noktasal kazılar yapılan caddenin tüm altyapısı yenileniyor.

     

  • 3 İstiklal Caddesi böyle olacak
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    Şu ana kadar 2 kilometre yağmursuyu ve 1,5 kilometre atık su altyapısı tamamlandı. 20 gün içinde bitmesi planlanan altyapı çalışmalarıyla, bugüne kadar karışık akan yağmursuyu ve kanalizasyon hatları ayrışacak ve cadde yağmur sonrası su basma görüntülerini bir daha yaşamayacak.

  • 4 İstiklal Caddesi böyle olacak
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    İstiklal Caddesi'nde açık kazı tarihe karışacak

    Kurulan yeni altyapı sistemiyle İstiklal Caddesi'nde herhangi bir arıza ve yeni tesisat döşenmesi durumunda açık kazı yapılmadan da çalışma yapılabilecek. Bu amaçla, 70 Koruge boru ve bu Koruge borulara yaklaşımı sağlayacak 310 yeni ek oda (baca) kurulumu yapılacak.

  • 5 İstiklal Caddesi böyle olacak
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    Boruların yüzde 30'u boş olarak bırakılacak. Böylelikle ilerleyen yıllarda olası ihtiyaçlar için herhangi bir arıza ve yeni tesisat çekilmesi durumunda açık kazı yapılmadan çalışma yapılabilecek. Oluşturulacak yeni bacalar da cadde üzerinde estetik bir görünümle yer alacak. 

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YORUMLAR 5
  • Misafir 5 dakika önce
    Bu kaçıncı değişim.Beceriksizlik dizboyu.İstanbul u yaşanmaz hale getirenler utansın.
  • Misafir 9 dakika önce
    rezil oldu istiklal caddesi.
  • Misafir 15 dakika önce
    hadi inşallah
  • Misafir 17 dakika önce
    aa çok güzel gözüküyor,şuan sıradan dandik bir sokak gibi
  • Misafir 22 dakika önce
    yazık ne hale geldi istiklal caddesi
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