Antalya'da ilaçlı pastayla yağma davasında 20 yıl hapis istemi

Antalya'da uyku ilaçlı pasta yedirip bayılttıkları işadamının para, tabanca ve cep telefonunu aldıkları iddiasıyla yargılanan tutuklu sanığın 20, kızının ise 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Melek N., Şükrü B. ile tutuksuz sanıklar Mehmet Ç., Muharrem G., yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı Ekrem Akkuş, sanıklardan Melek N.'nin, sanık Şükrü B.'nin kızı olduğu ve birlikte işadamı M.A'nın para, cep telefonu ve silahını gasbetme planı yaptıklarını belirtti.

PASTA İLE BAYILTTILAR

Savcı Akkuş, Melek N.'nin, sosyal medyadan arkadaş olup ilişki kurduğu işadamına uyku ilacı koyduğu pasta yedirdiğinin belirlendiğini kaydetti. Akkuş, bunun üzerine sanık baba kızın uyku ilaçlı pasta ile bayılttıkları işadamının para, tabanca, cep telefonu ve değerli evrakını gasbederek kaçtığının tespit edildiğini bildirdi.

İşadamının kendine gelmesinin ardından durumu polise bildirdiği vurgulanan mütalaada, polis ekiplerinin araştırması sonucu sanıklar B. ve N.'nin yakalandığı, evlerinde yapılan aramalarda işadamına ait çek gibi değerli evrak ile polis kıyafeti ve ekipmanların bulunduğu bildirildi.

Mütalaada, M.A'ya ait tabancanın sanık B. tarafından Mehmet Ç. aracılığıyla Muharrem G.'ye satıldığı ve yine işadamına ait çeklerin Abdulhamit G. tarafından kullanıldığı belirtildi.

Savcı Akkuş, sanık B.'nin "nitelikli yağma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 12 yıldan 20 yıla kadar, sanık Nehir'in ise "nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Diğer sanıklar Muharrem G. hakkında, "6136 sayılı silah kanununa muhalefet"ten 3 yıla kadar hapis, Abdülhamit G. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanıklardan Ç.'nin ise delil yetersizliğinden beraati talep edildi.

Duruşma, sanık avukatlarının savunmalarını hazırlamaları için ertelendi.