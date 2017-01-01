ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Nişantaşı Fast food Suriyeli
GÜNDEM

Suriyeli çocuğa 'sıcak su'lu saldırı iddiası!

Nişantaşı'ndaki bir fast food şubesinde meydana gelen olayda, Suriyeli çocuğa sıcak su attığı iddia edilen kadın çalışan, Harbiye Polis Merkezi'ne götürüldü

09 Mayıs 2017 Salı, 22:09:25 Güncelleme: 22:24:27

Ünlü bir fast food zincirinin Şişli Nişantaşı'ndaki şubesinin bir personeli, iddiaya göre, müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle Suriyeli bir çocuğa sıcak su attı. Boynunda yanık oluşan küçük çocuk tedavi edilirken, restoran çalışanı kadın ifade için polis merkezine götürüldü.

Habertürk Haber Merkezi'nden Yusuf Doğan'ın haberine göre, iddia edilen olay, ünlü bir fast food zincirinin Şişli Nişantaşı'ndaki şubesinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

KADIN ÇALIŞAN, ÇOCUKLARDAN BİRİNİN ÜZERİNE BARDAKLA SICAK SU ATTI

Restoran çalışanları, dükkana gelerek müşterileri rahatsız ettikleri gerekçesiyle Suriyeli çocuklara gitmeleri yönünde uyarıda bulundu. İddiaya göre çocukların gitmemesi üzerine restoran çalışanı bir kadın, çocuklardan birinin üzerine bardakla sıcak su attı.

MÜŞTERİLER POLİSİ ARADI

Restoran çalışanına tepki gösteren müşteriler polise haber verdi. Boynunda yanık oluşan 6 yaşındaki Suriyeli çocuk ve restoran çalışanı, polis tarafından Harbiye Polis Merkezi'ne götürüldü.

ÜZERİNE SICAK SU ATILAN ÇOCUK HASTANEDE TEDAVİ EDİLDİ

Küçük çocuk polis merkezine getirilen ambulansla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

RESTORAN YETKİLİLERİ AÇIKLAMA YAPMADI

Tedavisinin ardından taburcu edilen küçük çocuk Şişli Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. Çocuğun ailesine olayla ilgili bilgi verildi. Olayın meydana geldiği restoranın yetkilileri ve diğer çalışanları tarafından, bilgi verilmezken polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Antalya'da denizde ceset bulundu
GÜNDEM

Antalya'da denizde ceset bulundu
Akar ve Yeşilyurt'a "Atatürk'ün hatırasına hakaret"ten soruşturma
GÜNDEM

İki isme "Atatürk'ün hatırasına hakaret"ten ...
Ortaköy'deki terör saldırısı soruşturması, diğer saldırıyı engelledi
GÜNDEM

Reina'daki terör saldırısı soruşturması, diğer ...
11. Uluslararası MEB Robot Yarışması Konya'da
GÜNDEM

Robotlar "Mevlana" temasıyla yarışacak
2017 Berat Kandili ne zaman?
GÜNDEM

Berat Kandili ne zaman?

HSK 2017 ihtiyaç kararnamesi yayımlandı
GÜNDEM

HSK 2017 ihtiyaç kararnamesi yayımlandı
11. Uluslararası MEB Robot Yarışması Konya'da
GÜNDEM

ROBOTLAR "MEVLANA" TEMASIYLA YARIŞACAK
Emniyetin İstanbul'da 176 "Mahrem İmamı" tutuklandı
GÜNDEM

EMNİYETİN İSTANBUL'DA 176 "MAHREM İMAMI" TUTUKLANDI
Veysi Kaynak'ın oğlunun nikah töreni düzenlendi
GÜNDEM

SİYASETİN ÖNEMLİ İSİMLERİ BU NİKAHTA BULUŞTU
Antalya'da denizde ceset bulundu
GÜNDEM

ANTALYA'DA DENİZDE CESET BULUNDU
Ortaköy'deki terör saldırısı soruşturması, diğer saldırıyı engelledi
GÜNDEM

REİNA'DAKİ TERÖR SALDIRISI SORUŞTURMASI, DİĞER SALDIRIYI ENGELLEMİŞ!
Akar ve Yeşilyurt'a "Atatürk'ün hatırasına hakaret"ten soruşturma
GÜNDEM

İKİ İSME "ATATÜRK'ÜN HATIRASINA HAKARET"TEN SORUŞTURMA VE GÖZALTI KARARI