Ünlü bir fast food zincirinin Şişli Nişantaşı'ndaki şubesinin bir personeli, iddiaya göre, müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle Suriyeli bir çocuğa sıcak su attı. Boynunda yanık oluşan küçük çocuk tedavi edilirken, restoran çalışanı kadın ifade için polis merkezine götürüldü.



Habertürk Haber Merkezi'nden Yusuf Doğan'ın haberine göre, iddia edilen olay, ünlü bir fast food zincirinin Şişli Nişantaşı'ndaki şubesinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi.



KADIN ÇALIŞAN, ÇOCUKLARDAN BİRİNİN ÜZERİNE BARDAKLA SICAK SU ATTI



Restoran çalışanları, dükkana gelerek müşterileri rahatsız ettikleri gerekçesiyle Suriyeli çocuklara gitmeleri yönünde uyarıda bulundu. İddiaya göre çocukların gitmemesi üzerine restoran çalışanı bir kadın, çocuklardan birinin üzerine bardakla sıcak su attı.



MÜŞTERİLER POLİSİ ARADI



Restoran çalışanına tepki gösteren müşteriler polise haber verdi. Boynunda yanık oluşan 6 yaşındaki Suriyeli çocuk ve restoran çalışanı, polis tarafından Harbiye Polis Merkezi'ne götürüldü.



ÜZERİNE SICAK SU ATILAN ÇOCUK HASTANEDE TEDAVİ EDİLDİ



Küçük çocuk polis merkezine getirilen ambulansla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.



RESTORAN YETKİLİLERİ AÇIKLAMA YAPMADI



Tedavisinin ardından taburcu edilen küçük çocuk Şişli Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. Çocuğun ailesine olayla ilgili bilgi verildi. Olayın meydana geldiği restoranın yetkilileri ve diğer çalışanları tarafından, bilgi verilmezken polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

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