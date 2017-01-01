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Veysi Kaynak'ın oğlunun nikah töreni düzenlendi

Yusuf Kenan Kaynak ve Yusuf Kenan Kaynak, hayatını Ayşe Bilge Öztürk çiftinin nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kahraman ve Başbakan Yıldırım yaptı

09 Mayıs 2017 Salı, 22:53:42 Güncelleme: 22:59:24 AA

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın oğlu Yusuf Kenan Kaynak, hayatını Ayşe Bilge Öztürk ile birleştirdi.

Grand Ankara Otel'deki törende, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in nikahlarını kıydığı çiftin şahitliklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evli çifte iki dünya saadeti diledi.

Erdoğan, Kaynak çiftine "Evlilik uzun bir yolculuk. İyi günler, kötü günler var. Mutluluklar paylaştıkça çoğalır fakat olumsuzluklar da sabrettikçe mutluluğa dönüşür. İnşallah bu yolculukta bunlara hassasiyetle dikkat etmek suretiyle inanıyorum ki mutlu bir yuvayı milletimize kazandırmış oluruz. Yine her yerde tavsiyemdir, bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur denge olur, dört olur bereket olur. Gerisi Allah kerim." öğüdünde bulundu.

Kaynak ve Öztürk ailelerine mutluluklar dileyen Erdoğan, "Aradığın zaman rahat bulursun." diyerek aile cüzdanını geline verdi.

Nikah törenine, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bakanlar, AK Parti Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri, siyasetçiler ve çok sayıda davetli katıldı.

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