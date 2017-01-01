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Kütahya'da gıda zehirlenmesi: 62 kişi hastanelik oldu

Kütahya'da bir mevlitte ikram edilen yemeklerden yiyen, aralarında kadın ve çocuklarında olduğu 62 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 01:52:35 Güncelleme: 01:59:55 AA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir mevlitte ikram edilen yemeklerden yiyen, aralarında kadın ve çocuklarında olduğu 62 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde Numan A. tarafından okutulan mevlitin ardından davetlilere çorba ve tavuklu bulgur pilavı ikram edildi.

Yemeklerden yiyen aralarında kadın ve çocuklarında olduğu 62 kişi, bir süre sonra baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti üzerine ambulanslarla Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara ve Belediye Başkanı Mustafa Güler, tedavi altına alınan vatandaşları ziyaret ederek, doktorlardan durumları hakkında bilgi aldı.

Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Bir mevlit programında ev sahibinin ikram ettiği yemeklerden yiyen vatandaşlarımızdan bazılarının fenalaşması üzerine gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldılar. Doktorlarımız görevinin başında. Gerekli müdahaleler yapıldı. Sevindirici taraf ise herhangi bir ağır vakanın olmamasıdır." diye konuştu.

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