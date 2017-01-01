Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 2019'da ortak aday mesajı!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisindeki muhalif çıkışlardan, erken seçim ve Bahçeli’nin gündeme getirdiği idam tartışmalarına; olağanüstü kongrenin toplanmasından, 2019’da Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına kadar gündemdeki konulara ilişkin önemli mesajlar verdi.

Meclis’teki makam odasında Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in de bulunduğu bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

SAYGI DUYARIZ: Arzu eden arkadaşların elbette en doğal hakkıdır, genel başkan adayı olabilirler. Salon da tutarım onlara, isterlerse delegeleri davet ederim, gelip konuşma yapsınlar. Benim demokratik standardımda bu var. Yani kavgaya yer yok. İnsanlar gelirler, genel başkanlığa aday olurlar; saygı gösteririz. Kazanırlarsa genel başkan olurlar, saygı duyarız.

KURULTAYLAR PARTİSİ: Olağanüstü ile olağan arasında 5-6 ay fark var. Dün söyledim, “Kurultaylar Partisi CHP” diyorlardı. Şimdi AKP oldu. Son bir yıl içinde kaç tane kurultay yaptılar.

‘SARAYIN PARMAĞI’ SÖZÜ: Ben kapalı bir toplantıda bana gelen duyumları milletvekili arkadaşlarımla paylaştım. Yüzde 49’dan bize göre yüzde 50’nin üzerinde iktidar kanadının rahatsızlık duyması kadar doğal bir şey yok. Bu yüzde 49’luk kitleyi, demokrasiyi savunan, demokratik parlamenter sistemi hedefleyen bu grubu dağıtmak isteyecektir, 2019’u hedefleyerek. Bu yüzde 49 sadece bizim değil, diğer partilerin de destek veren diğer sivil toplum örgütlerinin de bu konuda duyarlı olması lazım. Bu demokrasi pastasını büyütmemiz gerekiyor.

CUMA GÖRÜŞECEĞİM: Benim tek başıma, “Biz böyle yapacağız” demem, onların düşüncelerini almadan benim düşünce beyan etmem doğru, şık olmaz. Cuma günü Temel Karamollaoğlu ile görüşeceğim. Sonra diğer siyasi partilerin genel başkanları ile de oturup konuşacağız.

SÜREÇ YENİ BAŞLIYOR: “Hayır paydasında nasıl buluştuk? Şimdi bu görüş birliğinden yola çıkmamız lazım, tek adam rejiminden Türkiye’yi kurtarmamız gerekiyor. Asıl referandum çalışması bana göre 16 Nisan’dan sonra başlamıştır.

2019 ADAYLIĞI: “Hayır” oyunu kullanan, demokratik parlamenter sistemi savunan bir kitle var. Siz bu kitleyi tamamen bir tarafa bırakıp, CHP Genel Başkanı olarak çıkıp, yüzde 49 sadece size aitmiş gibi bir hava yaratıp aday belirleme sürecine girerseniz yanlış olur. Biz ilkelerden yola çıkmalıyız. O ilkeler çerçevesinde adaylar da belirleriz. O kişi A mı olur, B mi olur, bugünden bilemeyiz. Hani derler ya doğmamış çocuğa don biçmek gibi. Böyle bir tablo yok bugün.

BAYKAL’IN ZAMANLAMASI: Deniz Bey siyasetteki birikimini kamuoyuyla paylaştı.

BAHÇELİ’NİN İDAM ÇIKIŞI: Doğru bulmuyoruz.

KASIMDA SEÇİM İHTİMALİ: Biz, yarın seçim olacakmış gibi zaten çalışıyoruz. Erken seçim olursa mesela parti programını biraz daha öteleyebiliriz ama seçim bildirgemiz, şu anda oturun yazın deseniz, en fazla 5-10 gün içinde çıkarırız.

FRANSA’DAKİ SEÇİM: Aşırı sağın zemin kaybettiği düşüncesindeyim. (Bağımsız aday çıktı, partiler üstü kimlikle seçilebildi. Türkiye’de de olabilir mi?) Önümüzdeki süreç içinde Cumhurbaşkanı adayları da büyük ihtimalle Fransa’daki uygulamaları dikkate alacaklardır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün partisinin grup toplantısında konuştu. Antalya Kemer İlçe Belediye Başkanı bağımsız Mustafa Gül ve 5 Meclis üyesine CHP rozeti de takan Kılıçdaroğlu özetle, şunları söyledi:

NASIL YARATIK BUNLAR: Düşmanlarının bile önünde saygı ile eğildiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bazı televizyon kanallarında yapılan haksız uygulamayı, çirkefliği içime sindiremiyorum. “Derin tarih” diye başladıkları ama derinliği kafalarının derinliğinden kaynaklanan onursuz insanların çıkıp, Atatürk’ü, Afet İnan’ı ve Atatürk’ün annesini karalamalarını içime sindiremiyorum. Hain sözcüğü bile hafif bunlar için. Nasıl yaratıklar bunlar?

KUMPAS KURDULAR: “Hayır,” çıktığını görünce YSK’daki çete millete kumpas kurdu. Ben onlara ‘Çete’ dedim diye suç duyurusunda bulunmuşlar. Bir daha şikâyet etsinler, onurlarını satan hâkime, kanunu satan adama, şerefini satan insana hâkim denmez. Bir grup insan bir araya geldiniz mi? Geldiniz. Kanunsuz iş yaptınız mı? Tam kanunsuzluğu yaptınız. Sizden daha iyi çete mi olur?

NEDEN EDİLMİYOR: İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bir yakını. Hasta diye doktordan rapor alıyor, tahliye ediliyor. Niçin tahliye edildi diye sormuyorum, aynı pozisyonda olanlar neden tahliye edilmiyor? Cezaevlerinde ölümü bekleyen, ağır ve sürekli hastalığı olan 841 kişi var. Niye tahliye edilmiyor? 73 yaşında gazeteciler, sağlık sorunları var. Tahliye edilmiyorlar, bir tek adamın iradesine bakılıyor. O tek adama bakan tüm yargıçlara sesleniyorum, yargıç değilsiniz.

KENDİSİ TERCİH ETTİ: Bu bir kişi geldi, TBMM’de yemin etti. “Tarafsız davranacağım” dedi. Gitti, partiye üyeliğini yaptı. Gelecek salı konuşacak grup toplantısında. Cumhurbaşkanı olarak görmüyoruz artık. Binali Bey’e ne saygı gösteriyorsak, ona da o kadar saygı göstereceğiz. Bunu kendisi tercih etti.

SOKAĞA ÇIKACAĞIZ AMA...: Mücadelemiz yeni başlıyor. Diyorlar ki “Sokağa çıkacağız”. Her türlü CHP’liden, “Hayır” oyu kullanan her vatandaştan açık ve net ricamdır: Evet, sokağa çıkacağız ama hangi sokağa çıkacağız? Bütün sokaklara, bütün köylere, bütün tarlalara, fabrikalara, bütün evlere gideceğiz. Tokalaşacağız, demokrasiyi savunacağız.