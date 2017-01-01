Kayseri'de intihar ettiği sanılan kadın cinayete kurban gitmiş

Kayseri'de 5 gün önce av tüfeği ile intihar ettiği sanılan 24 yaşındaki Yüksel Yavuz'un, göğsünün sağ üst kısmından yara alması Cinayet Büro dedektiflerini şüphelendirdi. Yapılan araştırmalarda genç kızın sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre, 5 Mayıs günü gece saatlerinde İldem Cumhuriyet Mahallesi Umut Sokak üzerinde bulunan bir kıraathanede meydana gelen olayda sağ göğüs bölgesinden av tüfeği ile vurulan 24 yaşındaki Yüksel Yavuz hayatını kaybetmiş, olay yerine giden ekipler ilk etapta intihar şüphesi ile çalışmalarını yapmıştı.

KISKANÇLIK YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ

Ancak polis yaptığı araştırmada ölen Yüksel Yavuz'un kendisine göğsünün sağ üst kısmından ateş etmesinin mümkün olmadığı kanaatine vardı. Şüphelenen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki faili meçhul cinayetleri çözen ekip, dosyayı alarak çalışmalara başladı. Yapılan çalışmalar neticesinde kısa sürede olaya karışan 3 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı. Şüphelilerden Yüksel Yavuz'un erkek arkadaşı, O.Ç.'nin (23) olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. O.Ç.'nin ifadesinde suçunu itiraf ettiği ve olayın kıskançlık yüzünden çıkan tartışma sonrası meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı. Şahıslardan O.Ç., mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.