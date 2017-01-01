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FETÖ operasyonunda 3. kattan atlayan şüpheli hayatını kaybetti

Balıkesir'de polisten kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi Mustafa K., balkondan düşerek hayatını kaybetti

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:37:07 Güncelleme: 09:42:03 İHA

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Acaröz'ün edindiği bilgilere göre; Balıkesir'de FETÖ/PDY'nin eğitim danışmanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. 17 kişinin gözaltına alındığı operasyon sırasında Çengel Caddesi'ndeki evine baskın yapılan Mustafa K.'nin (Kayapalı) 3'üncü kattan atlayarak olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. 6 şüpheli ise aranıyor.

BALKONDAN ATLAYARAK KAÇMAK İSTEDİ

İHA'nın haberine göre; Eve polisin gelmesi dolayısı ile paniğe kapıldığı öğrenilen M.H.K. yaşadığı evin balkonundan atlayarak kaçmak istedi. Balkon demirlerinin kırılması sonucu 3. kattan yere düşen şüpheli olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın meydana geldiği site içinde olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme yapılırken, M.H.K.'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

 

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