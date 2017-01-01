Emniyetin 'Mahrem'inden FETÖ'ye servet akmış!

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, FETÖ'nün emniyetteki mali yapılanmasının deşifre ve tespitine yönelik yürütülen çalışmalarda önemli bilgilere ulaşıldı.
FETÖ'nün emniyet yapılanması mali iltisaklarının deşifre ve tespitine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, emniyetin mahrem yapı sorumlularının, örgüt mensuplarından aylık 3 milyon 500 bin lira "himmet" ve 18 milyon lira değerinde çeyrek altın, kurban ve fitre parası topladıkları tespit edildi.
Buna göre, emniyet mahrem yapı sorumlularının, örgüt mensuplarından, aylık 3 milyon 500 bin lira "himmet", ayrıca 18 milyon liralık çeyrek altın ile kurban ve fitre parası topladıkları belirlendi.
PARALAR AVUKAT GİDERLERİ VE YURT DIŞINDAKİ ÜYELERE AKTARILMIŞ
Yapılan çalışmalar sonucunda FETÖ tarafından toplanan bu paraların örgüt mensuplarının avukat giderlerinde, yurt dışına kaçacak olan veya halen firari olarak yurt dışında yaşayan örgüt mensuplarının finansa edilmesinde, yurt içinde firari olarak aranan örgüt üyelerini saklamak için örgüt tarafından kiralanan evlerin giderlerinde kullanıldığı anlaşıldı.
Ayrıca, bizzat örgüt lideri Fetullah Gülen'in talimatıyla örgüt adına kamuoyu oluşturmak için kurulan düşünce kuruluşları, örgüt propagandası yapan görsel ve sosyal medya kuruluşları ile başta emniyet teşkilatı olmak üzere, kuvvet komutanlıkları, adliye gibi mahrem yapılar içerisinde bulunup görevden uzaklaştırılan veya ihraç edilen örgüt mensuplarına da para verildiği belirlendi.