Emniyetin 'Mahrem'inden FETÖ'ye servet akmış!

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PARALAR AVUKAT GİDERLERİ VE YURT DIŞINDAKİ ÜYELERE AKTARILMIŞ

Yapılan çalışmalar sonucunda FETÖ tarafından toplanan bu paraların örgüt mensuplarının avukat giderlerinde, yurt dışına kaçacak olan veya halen firari olarak yurt dışında yaşayan örgüt mensuplarının finansa edilmesinde, yurt içinde firari olarak aranan örgüt üyelerini saklamak için örgüt tarafından kiralanan evlerin giderlerinde kullanıldığı anlaşıldı.