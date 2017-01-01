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Fırat Yılmaz Çakıroğlu cinayeti sanığı okuldan atıldı

MHP lideri Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında, Ege Üniversitesi yönetimine yönelik olarak "Teröristlerin öğrencilikle bağını kesmesini bekliyor ve istiyoruz" demişti

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:05:42 Güncelleme: 13:12:32 DHA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün partisinin grup toplantısında 2015 yılı şubat ayında Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu öldürdüğü için yargılanan Nurullah Semo için üniversite yönetimine yaptığı "Teröristlerin öğrencilikle bağını kesmesini bekliyor ve istiyoruz" çağrısı karşılık buldu. Üniversite disiplin kurulu, halen yargılandığı olaydaki suçlamalardan dolayı oy birliğiyle Nurullah Semo'yu okuldan attı.

DHA'nın haberine göre; Üniversite'de 2015 yılının şubat ayında yaşanan kavgada, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olan ve aynı zamanda Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumluluğu yapan Fırat Yılmaz Çakıroğlu öldürüldü. Cinayetle ilgili olarak gözaltına alınan Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Nurullah Semo tutuklandı.

Cinayet suçundan tutuklu yargılanan Nurullah Semo için Ege Üniversitesi'nin eski rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz döneminde açılan soruşturma dosyası daha sonra göreve gelen Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun döneminde de sürdü. Cüneyt Hoşcoşkun'un işlem yapılması istemiyle disiplin kuruluna gönderdiği dosya kurul toplanamadığı için görüşülememişti. Bu sırada Nurullah Semo'nun okuldan atılma karanının kaldırıldığı ya da halen öğrenciliğinin devam ettiğine yönelik haberler tartışmalara neden oldu. Özellikle Çakıroğlu'nun üyesi olduğu Ülkü Ocakları bu durum karşısında büyük tepki gösterdi. Geçen günlerdeki açıklamasında Nurullah Semo'nun atılma kararının kaldırıldığına yönelik iddiaları yalanlayan okul yönetimi bugün de tartışmaları bitiren toplantıyı yaptı. Üniversite disiplin kurulu, halen yargılandığı olaydaki suçlamalardan dolayı oy birliğiyle Nurullah Semo'yu okuldan attı.

TANRIKULU: ADALET TECELLİ ETMİŞ OLUYOR

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu, Nurullah Semo'nun Ege Üniversitesi Disiplin Kurulu kararıyla okulla ilişiğinin kesilmesini şu sözlerle değerlendirdi:

"2015 yılındaki üzücü olayda maalesef okuldaki PKK yanlısı bir grup öğrenci kisvesi altındaki militanların çıkardığı olaylarda Fırat Çakıroğlu, Nurullah Semo tarafından öldürülmüştü. Bu katil zanlısının okulla ilişiği kesilmemişti. Olay, özellikle ülkücü camia üzerindeki infial yarattı. Partimizin salı günkü grup toplantısında Genel Başkanımız yaptığı konuşma Rektörlüğü bu konuyla ilgili kesin bir kararın verilmesi gerektiği konusunda uyardı, aksi taktirde bu olayın şaibeli bir şekilde devam edeceğini belirtti. Rektörlüğün bu çağrı üzerine aldığı kararla adelet tecelli etmiş oluyor. Zaten öğrenci olmayan bu katil zanlısının okulla da ilişiği kesilmiş olduğunu öğrendik."

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