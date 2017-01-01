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MHP'den ABD'ye 'silah yardımı' tepkisi

Büyükataman, ABD yönetiminin, PYD/PKK'ya silah yardımı kararı almasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:56:17 Güncelleme: 15:57:50 AA

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, ABD Başkanı Donald Trump'ın, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/ YPG'ye silah verilmesi talimatının Türkiye açısından asla kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, "ABD ilişkilerine bir darbedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu karar kapsamında, Pentagon'un Suriye'deki SDG görünümlü YPG-PKK teröristlerini, Türkiye'nin sert ve yoğun itirazlarına rağmen ağır silahlarla donatacağının anlaşıldığını ifade eden Büyükataman, kararın MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ABD'de temaslarda bulunduğu sırada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti beklenmeden alınmış olmasına dikkati çekti.

"ABD'NİN HASMANE TUTUMUNUN AÇIK KANITI"

Kararın, ABD'nin Türkiye'ye yönelik hasmane tutumunun açık kanıtı olduğunu ifade eden Büyükataman, şu görüşlere yer verdi:

"Teröristlerin her türlü sosyal etkinliğinde, iyi ve kötü gününde yanlarında boy gösteren ABD, bu konulardaki inandırıcılığını Türk halkının gözünde yitirmiştir. Eğer ABD gerçekten Rakka'da uzun vadeli bir YPG varlığının ve yönetiminin, Rakka nüfusunun arzuları açısından kabul edilebilir veya tutarlı olduğunu düşünmüyorsa, bu, sonunun ne olacağı belli olmayan maceradan acilen cayması elzemdir.

Bu karar ülkemiz açısından asla kabul edilemeyecek bir tutumdur. Türkiye-ABD ilişkilerine bir darbedir. Bu karar ABD'nin Rakka operasyonunu terör örgütleri marifetiyle yürüteceğini resmen ilan etmesi anlamına gelmektedir. Bu karar ABD'nin stratejik ortaklık iddiasında bulunduğu, NATO üyesi Türkiye'nin itirazlarını ve hassasiyetlerini kesinlikle dikkate almadığının önemli bir göstergesidir. Bu karar teröre ve teröriste yardım ve yataklık anlamına gelmektedir."

"HER TÜRLÜ YAPTIRIMIN DESTEKÇİSİ OLACAK"

Teröre karşı operasyonun terör örgütleri eliyle yapılamayacağını vurgulayan Büyükataman, MHP'nin hükümetin bu konuda yapacağı doyurucu açıklamaları beklediğini, hükümetin bu konuda derhal gerekli önlemleri ve inisiyatifi alması gerektiğini belirtti.

Büyükataman, MHP'nin hükümetin bu karara karşı alacağı her türlü önlem ve yaptırımın destekçisi olacağını bildirdi.

Başta ABD ve Rusya olmak üzere Türkiye'nin müttefiklerinin PKK-PYD-YPG'ye açıkça yardım ve yataklık yaptığını ifade eden İsmet Büyükataman, Menbiç'in temizlenmesi için gerekli harekatın başlatılması, Suriye ve Irak politikasının Türkmenler merkeze alınarak yeniden kurgulanması, bin yıllık Türk yurdu olan bu bölgelerden zorla ve siyasi, ekonomik nedenlerle göç ettirilmiş Türkmenlerin ve çocuklarının, torunlarının yurtlarına yeniden dönüşleri ve her türlü güvenliklerinin sağlanması gerektiğini kaydetti.

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